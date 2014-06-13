دیداراعضای شورای شهر تهران با رییس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر،اعضای شورای شهر تهران عصر روز شنبه 24 خرداد ماه ساعت 18 به دیدار حسن روحانی خواهند رفت .

در این دیدار که در راستای افزایش سطح تعامل میان دولت و مدیریت شهری برگزار می شود ، مشکلات پایتخت از جمله آلودگی هواو توسعه حمل و نقل عمومی بر رسی می شود .رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری مطالبه دیگری است که اعضا در این دیدار از رییس جمهور خواهند داشت .

پرداخت بدهی های دولت به پایتخت از دیگر خواست های اعضای شورای شهر در این مدت از رییس جمهور بوده است که احتمالا دراین دیدار نیز به آن اشاره خواهد شد .

