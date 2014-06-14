علیرضا امینی نویسنده و کارگردان درباره تازه‌ترین فعالیت هایش در حوزه سینما به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه تازه‌ام با عنوان «دلتا ایکس» به پایان رسیده است و به زودی می‌خواهم این فیلم را جلوی دوربین ببرم. فیلمنامه این فیلم با همکاری احمد کیا و سعید روستایی به نگارش در آمده است و کارگردانی این فیلم هم بر عهده من خواهد بود.

کارگردان فیلم «زمان می ایستد» ادامه داد: این فیلمنامه از تمی اجتماعی برخوردار است و به تهیه‌کنندگی مشترک من و هومن کبیری جلوی دوربین می رود.

کارگردان فیلم «هفت دقیقه تا پاییز» عنوان کرد: نگارش فیلمنامه «دلتا ایکس» به پایان رسیده است و طی روزهای آینده درخواست پروانه ساخت این فیلم را به سازمان سینمایی ارائه خواهم کرد.

امینی درباره لوکیشن‌های فیلم گفت: این فیلم در تهران و شمال فیلمبرداری خواهد شد ولی فقط 10 درصد کار در تهران فیلمبرداری می‌شود و اکثر لوکیشن‌های اصلی این فیلم در شمال کشور خواهد بود.

به گفته وی، با برنامه ریزی های انجام شده «دلتا ایکس» اواسط تیرماه جلوی دوربین می‌رود.

وی در پایان درباره بازیگران این فیلم گفت: با تعدادی از چهره های سینمایی وارد مذاکره شدم اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم و به محض این که قرارداد منعقد شود نامشان را اعلام خواهم کرد.