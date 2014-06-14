تنها 30 درصد مساحت آبی دریاچه ارومیه وضعیت نرمال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد بعد از ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته بررسی مشکلات دریاچه ارومیه، با اشاره به اینکه حدود 7 درصد از مساحت آبی دریاچه به میزان یک هزار و 800 کیلومتر مربع باقی مانده است، افزود: متاسفانه با توجه به کاهش میزان ریزشهای جوی و کاهش سطح تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته هم اکنون شاهد نرمال بودن وضعیت 30 درصد از مساحت آبی این تالاب بین المللی با ارزش هستیم.

وی حجم آب موجود در دریاچه ارومیه را در حال حاضر 2 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب اعلام و با بیان اینکه این میزان آب تنها 7 درصد حجم آب در وضعیت نرمال دریاچه را شامل می شود، اظهار داشت: برای رسیدن به وضعیت نرمال و اکولوژیکی دریاچه ارومیه نیازمند تزریق سالانه بالغ بر 3 میلیارد متر مکعب به این پارک ملی هستیم، ولی این در حالی است که هم اکنون سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه می شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به سرعت رو به رشد خشک شدن دریاچه ارومیه، اعلام کرد: اگر اقدامات لازم برای احیای دریاچه تا تابستان سالجاری انجام نشود متاسفانه جنوب دریاچه را نیز از دست خواهیم داد و امیدها برای احیا کمرنگ تر خواهد شد.

عباس نژاد از برنامه‌ریزی برای احیای تالابهای حاشیه دریاچه ارومیه طی یک دوره 3 ساله با اعتبار 140 میلیارد ریال خبر داد و اعلام کرد: همچنین 200 کیلومتر لایروبی انهار سنتی انجام و 300 میلیارد ریال برای استقرار سیستم‌های تصمیم یاب در حوزه آبریز دریاچه ارومیه تخصیص یافته است.

رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت حیات وحش پارک ملی دریاچه ارومیه، افزود: روند خشکسالی دریاچه ارومیه از دهه 70 آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بروز این بحران آسیب های دیگری از جمله پدیده شن های روان را در پی داشته است.

امید یوسفی با اشاره به اینکه پارک ملی دریاچه ارومیه در سالیان پیش از بروز بحران خشکسالی، میزبان هزاران هزار پرنده نظیر فلامینگو و پلیکان بود و حتی یکی از مهم‌ترین مراکز جوجه آوری فلامینگو و سایر پرندگان در منطقه خاورمیانه محسوب می شد، اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به کاهش شدید سطح تراز آب دریاچه در سالهای اخیر به یکی از کانون های ریزگرد تبدیل شده که شاهد وجود طوفان های نمک در این منطقه هستیم.

بحث در خصوص هماهنگی بیشتر بین واحدهای اداره کل به منظور حفاظت بیشتر از پارک ملی دریاچه ارومیه و همچنین اعلام عناوین طرح های مصوب مطالعاتی، حفاظتی در رابطه با پارک ملی دریاچه ارومیه از مسائل دیگر مطرح شده در این جلسه بود.

کمیته بررسی مشکلات دریاچه ارومیه در خرداد ماه سال 93 با هدف پیگیری بیشتر مسائل مربوط به پارک ملی دریاچه ارومیه و همفکری معاونت ها و ادارات محیط زیست آذربایجان غربی در خصوص ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت حفاظت بیشتر از این پارک ملی با ارزش کشور در اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تشکیل شد.