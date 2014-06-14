به گزارش خبرنگار مهر، هرمز خواجوي عصر امروز در دومين گردهمايي تعاوني هاي روستايي و تشكل هاي بخش كشاورزي استان خوزستان اظهار كرد: هندوانه و گوجه روي دست كشاورزان خوزستاني مانده است. چرا تعاوني ها نبايد اين محصولات را خريداري و كنند و در نهايت چرا كلزاي ما بايد با يك هزار كيلومتر به گرگان ارسال و در آنجا فرآوري شود.



وي با اشاره به اينكه همه ما مسئولان تعاون روستايي و جهاد كشاورزي متعلق به بخش كشاورزي هستيم، گفت: آب، زمين و نيروي انساني همه منابع خدادادي هستند و ما علاوه بر حفظ اين منابع بايد اشتغال و استقلال پايدار، امنيت غذايي، توليد را نيز افزايش دهيم. شركت هاي تعاوني روستايي قبل از توليد، حين كشت و زمان برداشت وظيفه و مسئوليت دارند.



مديركل تعاون روستايي استان خوزستان تصريح كرد: تعاوني هاي توليد، نقش محوري تر و اساسي تري دارند چون كشاورزي ما اقتصادي نيست و معيشتي است. اگر بخواهيم كشاورزي ما اقتصادي شود بايد تغييراتي ايجاد كنيم كه اين تغييرات بايد در زمينه الگوي كشت، مديريت توزيع آب، فكر كشاورز صورت گيرد.



خواجوي با بيان اينكه بر هدف از تشكيل اين جلسه اين است كه كارهايي كه زمين مانده را انجام دهيم، بيان كرد: از دو ميليون و 300 هزار تن گندم خريداري شده، يك ميليون آن توسط تعاوني ها خريداري شده است. آرد روستايي را تعاوني ها توزيع مي كنند، سوخت و بذر روستايي، سبوس و نهاده هاي دامي و تشكل هاي دامداري، نهاده هاي مرغداري و قسمتي از توزيع تسهيلات نيز بر عهده اين تعاوني هاست.



وي عنوان كرد:‌ در زير ساخت هاي كشاورزي مشكل داريم. در در صورت اجرايي شدن طرح 550 هزار هكتاري، 10 ميليون تن به توليدات ما اضافه مي شود. در بخش زيرساخت، فرآورده، مديريت نظام، بهره برداري، الگوي كشت، افزايش توليد مشكل داريم و اين مشكلات بايد به دست تواناي مردم درون استان حل شود.



مدير كل تعاون روستايي استان خوزستان تصريح كرد: در استان خوزستان 17 تعاوني داريم. 243 تشكل تعاوني، 263 هزار و 571 نفر عضو در تعاوني ها داريم.



وي در گفت: 145 ميليارد ريال سرمايه دفتري داريم و يك هزار و 164 نفر به صورت مستقيم با تعاوني هاي ما همكاري مي كنند. اگر همه در بخش كشاورزي كار نكنند در طرح 550 هزار هكتاري با مشكل برمي خوريم.







