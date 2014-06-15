سمفونی دودها در کلانشهر اراک ادامه دارد/ پیشرفت فیزیکی 15 درصدی طرح کاهش آلودگی هوا پس از 7 سال

به گزارش خبرنگار مهر، سال 1384 بود که طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک با توجه به ضرورت های موجود مورد تصویب شورای برنامه ریزی استان مرکزی قرار گرفت و با قرار گرفتن در لیست مصوبات سفر استانی هیئت وزیران وقت به استان در ششم خرداد 1385 شکل و شمایل جدی تری به خودش گرفت.

طرحی که در قالب 19 برنامه 12 دستگاه اجرایی استان را درگیر خود کرد متاسفانه امروز در سایه عدم تخصیص اعتبارات اندر خم یک کوچه مانده و مردم این شهر که امروز دیگر کلان شهر شده است باید همچنان آلودگی هوا را هر روز تجربه کنند.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اعتبارات مصوب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در زمان تصویب 300میلیارد تومان بوده که تاکنون اگر چه اعتباری در قالب این طرح تاکنون تخصیص نیافته اما اقدامات هر چند کم از سوی استانداری و شهرداری اراک در راستای کاهش آلودگی هوا انجام شده که در این راستا رقمی معادل 24.5 میلیون تومان نیز هزینه شده است.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک امروز دیگر با اعتبارات مصوب سالهای پیش امکانپذیر نیست از ارائه درخواست دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک برای افزایش این اعتبارات با نرخ هزینه های امروز به دولت خبر داد و گفت: طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک تا کنون تنها 15 درصد پیشرفت فیزیکی با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از محل اجرای طرح و حدود 45 درصد پیشرفت فیزیکی با احتساب اقدامات صورت گرفته از محل اعتبارات استانداری و شهرداری اراک داشته است.

وی با اشاره به اقداماتی که قرار بود در طرح کاهش آلودگی هوای اراک انجام شود ادامه داد: مطالعه امکان سنجی شبکه حمل و نقل ریلی شهر اراک و حومه، اصلاح وضعیت ترافیکی ورودی های شهر از طریق احداث چهار گذرگاه غیرهم سطح، احداث تقاطع های غیر همسطح در درون شهر در نقاط گره ترافیکی، ایجاد سه پایانه مسافربری در اراک و احداث شش پارکینگ طبقاتی از جمله مصوباتی است که هنوز رنگ اجرا به خود نگرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت خروج خودروهای فرسوده از شهر اراک اضافه کرد: افزایش 100 دستگاه اتوبوس گازسوز به ناوگان حمل و نقل شهری، افزایش یک هزار دستگاه تاکسی گاز سوز در شهر اراک، گازسوز نمودن ناوگان فعلی حمل و نقل عمومی شهر، اولویت خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شهر اراک به ویژه اتوبوس، مینی بوس و تاکسی، احداث 4 پارک سوار درون شهری، هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک شهری، کمک به احداث 7 مرکز معاینه فنی خودرو سبک و سنگین، احداث و راه اندازی 20 جایگاه درون شهریCNG در شهر اراک از جمله وظایف شهرداری است.

اقدام قابل قبولی در بیشتر بخش های طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک انجام نشده است

انصاری اضافه کرد: گازرسانی به شهرک تولید آجر، انتقال و تغییر تکنولوژی کوره های آجر پزی دستی و سنتی به محل جدید و کمک به ایجاد دو محل مناسب در خارج از محدوده شهر اراک برای انتقال کارگاه و صنوف آلاینده و مزاحم شهر اراک از جمله مصوبات طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک است که متاسفانه در اکثر بخشهای فوق اقدام قابل قبولی یا صورت نگرفته یا اگر کاری هم انجام شده بدون بهره گیری از اعتبارات طرح جامعه کاهش آلودگی بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با اشاره به فعالیت یک هزارو 200 واحد صنعتی در شهر اراک گفت: از این تعداد صنعت فعال در شهر اراک 100 واحد آن در حال حاضر دارای آلایندگی هوا هستند.

انصاری ادامه داد: علاوه براین در حال حاضر در شهر اراک 100 هزار خودرو در روز در حال تردد است همچنین وجود هشت هزار 500 موتور سیکلت، 2 هزار و 300 تاکسی، 270 اتوبوس، یک هزار و 43 وانت و 13 هزار و 246 مافر بر شخصی، ماین های دولتی و خودروهای ون دومین منشا آلودگی هوا در کلان شهر اراک هستند، شهری که دارای 4 مرکز معاینه فنی خودرو، 6 ایستگاه پای آلودگی هوا و 3 نمایشگر وضعیت آلودگی هوا است.

اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک نیازمند اعتبار است



انصاری با بیان این که با توجه به وضعیت آلایندگی هوای اراک اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای این شهر یک ضرورت است افزود: نجات اراک از آلایندگی های زیست محیطی نیازمند نگاه ویژه مسئولان ملی به تخصیص اعتبارات و جدیت مسئولانی استانی در اجرای مصوبات است.



کلان شهر اراک با مساحتی معادل شش هزارو 500 هکتار جمعیتی افزون بر 529 هزار نفر دارد و به دلیل همجواری با تالاب کویری میقان و احاطه بودن توسط ارتفاعات از سه جانب و استقرار بیش از یک هزا رو 200 واحد صنعتی بسیار مساعد آلودگی هوا است.

امری که در کنار توسعه ناموزون شهری، رشد جمعیت در دهه های اخیر و وجود بنگاههای اقتصادی بزرگ که از سال 1340 به بعد همزمان با دوره توسعه صنعتی در کشور به طور ناهمگن و نامتوازن بدون توجه به جنبه های زیست محیطی استقرار یافته اند منجر به قرارگیری شهر اراک به عنوان هشت شهر آلوده کشور شده است.

به گفته انصاری طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک اگرچه از زمان اجرای مصوبه بسیار عقب است اما در سومین دور سفر هیئت دولت وقت به استان تا پایان برنامه 5 توسعه برای اجرایی شدن فرصت گرفته و باید در این زمان اجرایی شود.

مردم اراک در دو ماهه ابتدایی امسال کاهش روزهای آلوده را تجربه کردند. روزهای پاکی که برخی ها مصادره به عملکرد خودشان کردند اما این روزهای پاک را مردم، مدیون برکت بارندگی های فصل بهار بودند چراکه با ورود ریزگردهای عربی و دودکردن خودروها و شرکتها مشخص شد این طرح آلودگی هوا که تنها 15 درصد آن عملیاتی شده است همچنان سمفونی ناهنجاری می نوازد.

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گزارش: فاطمه عسگری نیا