به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه محمدرضا مخبر دزفولی، گفت: رشته مطالعات زنان با این هدف در دانشگاه‌های ما شکل گرفت تا مبانی و اصول فمینیسم معارض با اسلام در میان دانشجویان نهادینه شود.

وی افزود: در جریان بازنگری در سرفصل‌های این رشته، اعضای کارگروه بر این موضوع تأکید داشتتد که آنچه در این رشته تدریس می‌شود، باید مبتنی بر نظریه اصیل اسلام در موضوع زن و خانواده در عین آگاهی نقادانه نسبت به مبانی تقکرات سکولار در حوزه زن و خانواده باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ادامه داد: به همین منظور آشنایی با نظام حقوق زن در اسلام و مبانی فلسفی و انسان‌شناسی این نظام جزء لوازم این رشته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، گفت: در مورد تعداد واحدهای درسی این اختیار وجود دارد که در هر رشته‌ای که لازم باشد، تغییر و تحول صورت گیرد و نباید در این زمینه تصلب و تعصب به خرج داد.

وی افزود: در مورد رشته‌های کارشناسی که می‌توانند در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد وارد شوند هم باید ظرافت‌ها لحاظ شود تا افرادی وارد این رشته شوند که از زمینه‌های لازم برخوردار باشند.

همچنین غلامعلی حداد عادل در این باره به برخی موارد اشاره کرد و اظهار داشت: رشته مطالعات زنان و خانواده به طور ویژه‌ای در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و با عنایت به برخی از مبانی غربی و غیر اسلامی در سرفصل های این رشته، کار در این بخش از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، ادامه داد: تأسیس رشته مدیریت خانواده به منظور آموزش نحوه اداره مطلوب خانواده به عنوان اصلی‌ترین هسته شکل دهنده اجتماع یک ضرورت است و در این رشته باید مباحثی مانند اخلاق در خانواده، بهداشت روانی در خانواده، مدیریت اقتصادی خانوار و ... تدریس شود.

به گفته حداد عادل، جهت‌گیری تربیت دانشجو در رشته مطالعات زنان و خانواده باید تربیت افرادی باشد که بتوانند از مبانی فلسفی نظام حقوق زن و خانواده در اسلام دفاع کنند.