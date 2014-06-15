درخواست پناهندگی اسامه و اثیل النجیفی به نروژ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم الثامن، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و برادر وی اثیل النجیفی استاندار نینوا از دولت نروژ درخواست پناهندگی کردند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دوره پارلمان فعلی عراق تمام شده است و مصونیت اسامه النجیفی به پایان رسیده است. وی پس از پایان مصونیت خود نمی تواند از برادرش اثیل النجیفی که احتمال دارد به خاطر حوادث نینوا بازخواست شود حمایت کند.

گفته می شود تمامی اعضای خانواده النجیفی منطقه دیپلماتیک الخضراء را به مقصد نروژ ترک کرده اند و در انتظار موافقت با درخواست پناهندگی به این کشور هستند.