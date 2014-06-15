به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، شماری از برجسته‌ترین چهره‌های هالیوودی را می‌توانید در این فهرست که دربرگیرنده نام عاشقان زمین سبز و توپ گرد است، ببینیند.

تام هنکس

هنکس که به عنوان ابرطرفدار استون ویلا شناخته می شود، حتی روی فرش قرمز هم با شال گردن آن ها ظاهر شده است. این بازیگر برنده اسکار در پیش نمایش فیلم «جنگ چارلی ویلسون» با افتخار رنگ های قرمز ارغوانی و آبی این تیم را نشان داد و اعلام کرد که از سال 2001 تا به حال طرفدار این تیم بیرمنگامی بوده است.

ویل فرل

ویل فرل وقتی چلسی سال 2012 در تور ایالات متحده بود موفق به دیدار با تیم مورد علاقه اش شد. این بازیگر محبوب هالیوودی حتی از استادیوم چلسی در استنفورد بریج نیز دیدن کرده و در تور پیش فصل سال 2009 هم به عنوان کاپیتان افتخاری آن ها بازی کرده است.

کاترین زتا-جونز

او یکی از ستاره های شناخته شده هالیوود و برادوی است، اما زتا-جونز در قلب خود هنوز یک دختر ولشی باقی مانده و از تیم شهر خود یعنی سوان سی حمایت می کند.

دانیل کریگ

پیش زمینه جیمز باند واقعی درباره تیم مورد علاقه اش مرموز باقی مانده است. با این حال، درباره جیمز باند فعلی، یعنی دانیل کریگ، می دانیم که اهل شهر چستر انگلستان است و چون تیم لیورپول تنها 30 مایل با خانه اش فاصله داشته از بچگی طرفدار آن ها بوده است. الکس فرگوسن مدیر تیم منچستر یونایتد یکبار برای تحت تاثیر گذاشتن کرگ به او بلیت های شرکت در یکی از مسابقه را داد، اما تازه متوجه شد که او طرفدار بزرگترین رقیب تیمش است!

دانیل دی-لویس

دی-لویس همانقدر که برای نقش آفرینی های برنده اسکارش تلاش می کند، به طرفداری از تیم مورد علاقه اش نیز اهمیت می‌دهد. او با ذوق فراوانی طرفدار تیم میلوال است و هر شنبه به تماشای بازی های آن ها می نشیند.

دامینیک موناهان

ستاره سریال «لاست» یکی از طرفداران جان سخت تیم منچستر یونایتد است. او روی فرش قرمز گفته بود: یونایتد همیشه بخشی بزرگ از زندگی من بوده است. من 15 دقیقه آن طرفتر از اولد ترافورد به دنیا آمدم و تا وقتی که به ایالات متحده نقل مکان کردم همیشه به تماشای بازی ها می رفتم. همیشه تی شرت آن ها را می پوشم.

الیجا وود

همبازی موناهان در مجموعه «ارباب حلقه ها» از کودکی طرفدار یکی از تیم های لیگ برتری نبود، اما بعد از بازی در فیلم فوتبالی «اوباهاش های گرین استریت» در سال 2005 به تیم وست هم یونایتد علاقه مند شد.

التون جان

التون جان در سال 1976 مدیر و رییس باشگاه واتفورد شد و سرمایه خود را نیز وارد عشقش نسبت به فوتبال کرد. او در سال 2002 از سمت خود کناره گیری کرد، اما به عنوان یکی از سهامداران باقی ماند و تا کنون در سال های 2005 و 2010 نیز در زمین آن ها کنسرت برگزار کرده و سودش را به باشگاه بخشیده است.

جرارد باتلر

این بازیگر اسکاتلندی از کودکی طرفدار تیم سلتیک بوده و بازی کردن برای این تیم در بازی خیریه سال 2011 را «نقطه عطف زندگی»اش خوانده است. باتلر که در فیلم سال 2005 «بازی زندگی هایمان» نقش یک فوتبالیست را نیز ایفا کرده است، به طور معمول از لس آنجلس به اسکاتلند سفر می کند تا بازی های تیم محبوبش را از نزدیک ببیند.

هیو گرانت

هیو گرانت همیشه عشق خود نسبت به باشگاه فوتبال فولهام را نشان داده است. یکی از اولین شغل های او، قبل از اینکه تبدیل به فرد محبوب فیلم های رومانتیک کمدی شود، مسئولیت نگهداری از زمین استادیوم جنوب غربی لندن این تیم بود.

جیمز مک اووی

ستاره اسکاتلندی فیلم های «ایکس-من» می گوید یکی از دلایلی که توانست نقشش در فیلم «آخرین ایستگاه» را در سال 2010 به دست بیاورد به خاطر این بود که با تهیه کننده فیلم درباره فوتبال صحبت کرد. او در یکی از مصاحبه هایش گفته بود: ما بیشتر درباره عشق او به منچستریونایتد و عشق من به باشگاه فوتبال سلتیک صحبت کردیم.

کایرا نایتلی

نایتلی که در فیلم «مثل بکهام خمش کن» نقش یک بازیکن فوتبال را بازی کرده بود هم یکی از طرفداران این ورزش است و از تیم شرق لندنی وست هم یونایتد حمایت می کند.

کوین کاستنر

کوین کاستنر که یکی از بازیگران پرسابقه در فیلم های ورزشی مانند «زمین رویاها»، «روز آمادگی» و فیلم جدید «مک فارلند» است نیز یکی از طرفداران پر و پاقرص فوتبال است و از تیم لندنی آرسنال حمایت می کند.

کوبی براینت

ستاره بسکتبال تیم لس آنجلس لیکرز یکی از بزرگترین اسم های برترین لیگ بسکتبال دنیا یعنی ان بی ای است، اما مهارت های فوتبالیست ها را نیز نادیده نمی گیرد. او هنگام فیلمبرداری یک فیلم تبلیغاتی با لیونل مسی به خبرنگاران گفته بود: اگر می‌توانستم یک هفته را با بارسلونا و لیونل مسی بگذرانم و هفته بعد را در لیکرز بازی کنم خیلی خوب می شد.

ساموئل ال. جکسون

جکسون که در فیلم لیورپولی «ایالت 51 ام» نیز نقش آفرینی کرده بود، وقتی که تیمش در ماه فوریه آرسنال را شکست داد، خوشحالی اش را در تویتر اینگونه نشان داد: هیچ وقت تنها نخواهید بود! لیورپــــــــــــــول! ظاهرا این پیغام انقدر مورد استقبال طرفداران لیورپولی قرار گرفته بود که 13 هزار بار توییت شد.

اسپایک لی

اسپایک لی علاوه بر اینکه همیشه در بازی های بسکتبال نیویورک فنیکس حضور به هم می رساند، از طرفداران باوفای تیم آرسنال نیز هست و تا به حال در چندین مسابقه آن ها در ورزشگاه امیراتس لندن شرکت کرده است.