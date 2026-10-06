به گزارش خبرگزاری مهر، رسول معرفی آذر روز سه شنبه در مراسم تجلیل از نفرات برتر و برگزیده جشنواره‌ها و المپیادهای علمی گفت: این دانشگاه امسال در جشنواره تیتر جز سه دانشگاه برتر کشور معرفی شد و ۱۱ مقام را کسب کرد.

وی ادامه داد: دانشگاه مراغه در جشنواره برهان (کرسی‌های آزاد اندیشی) جایگاه نخست کشور را با سه عنوان تیمی کسب و در حمایت از رسانه‌های دانشجویی در بین ۱۰۰ دانشگاه وزرات علوم نشان جندی شاپور را از آن خود کرده است.

به گفته رئیس دانشگاه مراغه امسال پنج نفر از دانشجویان این دانشگاه به مرحله نهایی المپیادهای علمی راه پیدا کرده‌اند و یکی از دانشجویان این دانشگاه در جشنواره قرآنی شهید آوینی در رشته قرائت تحقیق رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

رسول معرفی آذر گفت: دانشجویان دانشگاه مراغه در مسابقات و المپیادهای علمی به خاطر فعالیت رسانه‌ای، مناظرات دانشجویی و المپیادهای علمی رقیب دانشگاه‌های بزرگ در کشور هستند. در این مراسم از منتخبان جشنواره‌ها و خانواده‌های شهدای منتسب به دانشگاه تجلیل شد.