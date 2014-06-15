مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر یک شنبه با حضور امیررضا خادم معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی، روح الله عباسپور، رجب رحمانی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی شهردار، پیش کسوتان، ورزشکاران، روسا، نواب و دبیران هیئت های ورزشی و جمعی از ورزشکاران در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی برگزار شد ضمن تقدیر از خدمات ارسلان حسینی سرپرست سابق، محمد مشهدی آقایی به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین منصوب شد.

مشهدی آقایی پیش از این مسئول روابط عمومی فدراسیونی کشتی کشور بود.

وی همچنین مسئولیت رئیس بسیج ورزشکاران کشور را بر عهده داشت و از کشتی گیریان به نام کشور محسوب می شود.

حسینی مدت شش ماه سرپرستی اداره ورزش و جوانان استان قزوین را بر عهده داشت و از افراد دلسوز و توانمند در عرصه ورزش بود که تلاش می کرد به صورت مستقل عمل کند.

وی در این مدت شورای راهبردی استان را با 11 کمیته تخصصی راه اندازی کرد و با برگزاری جلسات مستمر با کمیته ها در راستای پیشبرد اهداف ورزشی گامهای خوبی برداشت.

در این مراسم از محسن حق شناس مدیرکل سابق هم تقدیر شد.