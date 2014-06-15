تکمیل 3500 طرح نیمه تمام ورزشی در اولویت وزارت ورزش و جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین ظهر یک شنبه با حضور امیررضا خادم معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی، روح الله عباسپور، رجب رحمانی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مسعود نصرتی شهردار، پیش کسوتان، ورزشکاران، روسا، نواب و دبیران هیئت های ورزشی و جمعی از ورزشکاران در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی برگزار شد.

امیر رضا خادم در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه اعتبارات وزارت ورزش جوابگوی نیازها نیست و قادر نیستیم نیازهای جامعه ورزش را تامین کنیم.

وی افزود: بودجه های وزارتخانه بسیار اندک است و آنچه می توانیم به آن اتکاء کنیم اعتبارات استانی است لذا از نمایندگان محترم مجلس، استانداران و شهرداران انتظار داریم حامی ورزش باشند و با تخصیص حداکثری زمینه جوابگویی به نیازها را فراهم کند.

تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی نیازمند 8000 میلیارد تومان اعتبار است

معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در بودجه امسال با رایزنی مجمع نمایندگان توانستیم اعتبارات را تا 120 درصد افزایش دهیم که هر چند اتفاق خوبی است اما همچنان جوابگوی نیازها نخواهد بود.

وی بیان کرد: امسال 700 میلیارد تومان برای اعتبارات استانها پیش بینی شده که امیدواریم با کمک استانداران و شهرداران با تخصیص حداکثری بتوانیم به توسعه ورزش کمک کنیم.

خادم یادآورشد: در حال حاضر سه هزار و 500 طرح نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور وجود دارد که در استان قزوین هم 102 طرح نیمه تمام داریم که برای تکمیل آنها نیازمند هشت هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم که در شرایط کنونی فقط یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن داریم.

با جدایی بخش ورزش از وزارتخانه مشکلی نداریم

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که با توجه به این که بخش جوانان در وزارتخانه به دلیل گستردگی کار مغفول مانده بهتر نیست مانند گذشته منفک شود اظهارداشت: درست است که این حوزه مغفول مانده و لازم است تدبیر کنیم و با نگاه جدی تر به این حوزه به مسائل جوانان رسیدگی کنیم اما جدا شدن آن از وزارتخانه باید در دولت و مجلس مطرح و توصیه شود اما اگر این اتفاق هم بیفتد ما مخالفتی نداریم.

این مسئول ورزشی اضافه کرد: باید بپذیریم به دلیل اهمیت و جایگاه و حجم کار در مسأله جوانان این کار با کمک یک ارگان و سازمان قابل رسیدگی و حل شدن نیست و همه باید در این مسیر کمک و حامی ورزش باشند تا فعالیتها به نتیجه برسد.

واگذاری دو باشگاه بزرگ کشور امسال تسریع می شود

خادم در مورد آخرین وضعیت واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال هم گفت: با مشخص شدن اسپانسر و حامیان مالی امسال با سرعت بیشتری موضوع واگذاری این دو باشگاه را اجرایی می کنیم.