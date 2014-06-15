اعتبارات استانی وزارت ورزش 120 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضا خادم روز یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد اظهارداشت: ورزش به عنوان یک موضوع فرامنطقه ای و ملی نیازمند وحدت همه جانبه و کمک همه ارگانهاست تا کارها شتاب بیشتری بگیرد.

وی افزود: وجود ورزشکاران متعدد در رشته های مختلف و حجم گسترده کار به گونه ای است که اعتبارات کنونی هرگز جوابگو نیست و باید از بخش خصوصی و استانداران و شهرداران کمک بگیریم.

خادم تصریح کرد: امسال اعتبارات ورزش 120 درصد رشد کرده اما همچنان باید با مدیریت منطقی بتوانیم به نیازها جواب دهیم و توسعه ورزش متوقف نشود.

معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان یادآورشد: این اعتبارات بیش از 70 درصد بودجه استانی است تا نظر نمایندگان جلب شود لذا از مدیران کل ورزش استانها انتظار داریم در تعاملی جدی و پیگیر با نمایندگان مجلس، استاندار و شهرداران و همکاری با شورای برنامه ریزی زمینه جذب حداکثری این اعتبارات را فراهم کنند.

وی بیان کرد: بودجه امسال ورزش کشور در حوزه استانها بیش از 700 میلیارد تومان است که امیدواریم با تلاش همه جانبه مدیران بخوبی و بموقع مورد استفاده قرار گیرد.

حمایت شهرداری قزوین نمونه و ستودنی است

خادم ضمن تقدیر از کار ارزشمند شهرداری قزوین در تقبل هزینه تکمیل و نگهداری ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین اظهارداشت: کاری که شهردار قزوین با تدبیر شورای شهر انجام داده بسیار ارزشمند است و باید به عنوان نمونه و الگوی کشوری در سایر مناطق هم مطرح و اجرایی شود که جای تشکر دارد.

وی افزود: حمایت بخش خصوصی از ورزش اجتناب ناپذیر است و از آنجا که به هر حال باید وابستگی خود را به نفت کمک کنیم به مدیریت بخش هزینه ای و مولد نیازمندیم تا با کسب درآمد توسط هیئتها فعالیت های ورزشی مغفول نماند لذا باید با بخش خصوصی مهربان باشیم و نگاه کوتاه مدت نداشته باشیم که وقتی مشکل ما حل شد. حامیان مالی را فراموش کرده و آنها را بی اعتماد کنیم.

بخش خصوصی از ورود به ورزش پشیمان شده است

خادم تصریح کرد: به دلیل مدیریت ضعیف ما مشکلی در نظام ورزش کشور ایجاد شده که بخش خصوصی هر جا ورود کرده پشیمان و پریشان شده که باید این روش اصلاح شود تا بتوانیم از این ظرفیت مالی بخوبی و مستمر استفاده کنیم و کارها را پیش ببریم.

این مسئول یادآورشد: شاید وزارتخانه کار مطلوبی در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان نتوانسته و نمی تواند انجام دهد اما حمایت از تشکل های مردم نهاد باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا با فعال شدن شورای برنامه ریزی جوانان بتوان امیدوار بود کارها سامان بهتری پیدا کند.

وی با بیان ویژگی های مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین گفت: مشهدی آقایی فردی ورزشی است که همراه جوانان بوده و آنها را درک کرده و می توان امیدوار بود با برنامه ریزی منسجم در این حوزه سرآمد باشد.

معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: مجمع نمایندگان و استاندار قزوین هم در انتخاب مدیرکل جدید اتفاق نظر داشتند و جامعه ورزش و پیش کسوتان و قهرمانان هم اظهار خرسندی کرده اند که امیدواریم این وفاق بتواند به توسعه ورزش استان کمک کند.

روزبه: ورزش فضای کشور را با نشاط و متحول می کند

در ادامه مرتضی روزبه استاندار قزوین با اشاره به جایگاه ورزش اظهارداشت: فضای امروز بازی های جهانی فوتبال و والیبال تواسنته میلیونها نفر را پای تلویزیون ها بکشاند و تا نیمه شب مردم این رقابتها را دنبال می کنند و حال و هوای دنیا و کشورمان ورزشی شده است که باید این ظرفیت ر ا بشناسیم و از آن استفاده کنیم.

استاندار بیان کرد: تاكنون نتوانسته ايم از ضريب نفوذ ورزش در اقشار و لايه هاي مختلف اجتماعي به درستي استفاده كنيم که باید در این وضعیت توجه بیشتری کنیم تا از غافله عقب نمانیم.

وی افزود: نقش و جايگاه ورزش امروز دیگر فقط محدود به جامعه ورزش نيست بلكه كل جامعه و اقشار مختلف را تحت پوشش قرار مي دهد و ورزشكاران به عنوان يك گروه مرجع در جامعه محسوب مي شوند كه مي توانند مدل زندگي و رفتار جوانان را تحت تاثير قرار دهند.

استاندار یادآورشد: جامعه ورزشي مي تواند سلامت جامعه را تضمين كند و سرمايه گذاري در امر ورزش دیگر فقط يك مسئله اقتصادي نيست بلكه سرمايه گذاري هاي اجتماعي، فرهنگي و معنوي نيز محسوب می شود كه مي تواند سلامت جسمي، رواني و معنوي اقشار مختلف اجتماعي را تامين و تضمين كند.

وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم از ضريب نفوذ ورزش در جامعه استفاده كنيم خاطرنشان كرد: ورزش يك سرمايه اجتماعي است كه در دنياي امروز نقش و جايگاه ويژه و مهمي را به خود اختصاص داده است اما در جامعه ما متاسفانه از اين سرمايه به درستي استفاده نشده است كه اين نقيصه بايد جبران شود.

استاندار گفت: خط كشي هاي سياسي نبايد در جامعه ورزشي رخنه كند و دوران جديد فرصت مغتنمي است تا همه مديران دستگاهها درجهت همكاري و حمايت از حوزه ورزش حركت كنند و درب اتاق مدیرکل ورزش نيز فارغ از سلايق سياسي بايد به روي همه ورزشكاران باز باشد.

وي در پايان افزود: با توجه به اهميت جوانان در جامعه، مديركل جديد بايد نگاه ويژه اي به اين قشر اجتماعي داشته باشد.

محمدی: واگذاری طرح های نیمه تمام ورزشی به بخش خصوصی تسهیل شود

داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این مراسم هم گفت: قزوین استان مهمی است که با برگزاری بیشترین مسابقات ورزشی منطقه ای و ملی جایگاه خاصی دارد و می تواند نقش معین سایر استانها را ایفا کند اما باید از ظرفیت واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی برای افزایش سرانه بخوبی استفاده کنیم.

محمدی بیان کرد: متاسفانه بخش جوانان وزارت ورزش مغفول مانده و نتوانسته ایم به مشکلات و دغدغه های این گروه بخوبی پاسخ دهیم که نیازمند توجه و نگاه ویژه مسئولان به این بخش هستیم.

ضرورت راه اندازی باشگاه صنعت و کشاورزی در ورزش استان

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت خوب استان در بخش صنعت و کشاورزی ضرورت راه اندازی باشگاه صنعت و کشاورزی کاملا احساس می شود که امیدواریم در مدیریت جدید این کار اجرایی شود.

وی از تلاش شبانه روزی مربیان و روسای هیئت های ورزشی که بدون چشم داشت و کمترین توقع و با عشق و علاقه چرخ ورزش استان را به چرخش درآورده اند و نیز ارسلان حسینی سرپرست سابق اداره کل ورزش و جوانان استان که در مدت شش ماه سرپرستی خالصانه و عاشقانه برای توسعه و اعتلای ورزش استان خدمت کرد تقدیر و تشکر کرد.

حسینی: شورای راهبردی ورزش استان راه اندازی شد

در ادامه ارسلان حسینی سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین با ارئه گزارشی از فعالیتهای انجام شده گفت: با تشکیل 180 جلسه کاری توانستیم شورای راهبردی ورزش استان را با 11 کمیته راه اندازی کنیم که این کار در توسعه ورزش استان تاثیرگذار است.

حسینی یادآورشد: در حال حاضر حدود 395 هزار نفر از جمعیت استان را جوانان تشکیل می دهند و حضور 60 هزار ورزشکار سازمان یافته با یک هزار و 700 مربی و 144 پست که 88 مورد آن بلاتصدی است در این حوزه جایگاه خاصی داریم.

وی تصریح کرد: 85 درصد امکانات ورزشی استان روباز و 15 درصد سرپوشیده است که جوابگوی ورزش قهرمانی نیست و علیرغم داشتن سه قهرمان المپیکی حمایت لازم را انجام نداده ایم.

محسن حق شناس مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان هم گزارش کوتاهی از فعالیتهای دوران مدیرت خود ارائه کرد.

در این مراسم محمد مشهدی آقایی به عنوان مدیرکل جدی ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.