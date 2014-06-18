به گزارش خبرنگار مهر؛ دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه در جمع روستائیان و عشایر لرستان اظهار داشت: امروز و فردا مهمان سرزمین دلاوری سرزمین صفا سرزمین شجاعت و ایثار و فداکاری هستیم و در این لحظات هم در خدمت عشایر غیور و روستانشینان سرفراز بهره بردیم و استفاده کردیم از نکاتی که بیان کردند.

وی عنوان کرد: وقتی می‌گوییم عشایر یا روستانشینان اولین مفهومی که با کلمه عشایر و یا با کلمه روستایی به ذهن آدم می‌آید صفا و صمیمیت و دل پاک و مهربانی و اخوت و انسانیت و غیرت و همیت و شجاعت و ایستادگی و مقاومت و سخت کوشی است.

دکتر روحانی ادامه داد: همه این کلمات همراه با کلمه عشایر و همراه با کلمه روستانشینان است اولین نکته بسیار حائز اهمیت همان فرهنگ بلند انسانی و فرهنگ بلند اسلامی که همواره با زندگی عشایر توام بوده است. همواره عشایر دنبال زندگی پاک، نان حلال، لقمه حلال و تربیت فرزندان غیور بوده اند.

علاقمند هستیم فرهنگ عشایر و روستائیان همواره ادامه پیدا کند

رئیس جمهور گفت: ما می بینیم در میان عشایر از جمله عشایر خطه لرستان و همچنین روستانشینان همه ویژگیهایی که می‌تواند برای هر انسانی جاذبه داشته باشد وجود دارد. از لباس قشنگ و زیبا، از آداب و رسوم دل انگیز، از اخلاق و رفتاری که مانند اخلال و رفتاری است که پیامبر گرامی اسلام و ائمه هدی به همه ما توصیه کرده اند.

دکتر روحانی ادامه داد: ما علاقمند هستیم این فرهنگ یعنی فرهنگ صمیمیت، برادری، ایثار، فداکاری به عنوان شاخصه بلند عشایر و روستائیان همواره ادامه پیدا کند. یعنی وقتی آدم وارد یک روستا می‌شود احساسش این باشد که با شهر متفاوت است، وقتی در بیابانی کنار عشیره ای قرار می گیرد که در حال کوچ هستند یا در ییلاق و قشلاق استقرار دارند آدم توقع بیشتری از صفا و صمیمت و اخلاق و انسانیت دارد تا از یک شهر بزرگ و کلانشهر انتظار دارد. یک پیوستگی و وابستگی خاصی در میان عشایر و روستائیان وجود دارد.

وی خطاب به حاضران عنوان کرد: کسی که با شما صحبت می‌کند روستازاده است و در روستا بزرگ شده و می‌داند حال و هوای روستا و روستائیان چگونه است. غروب روستا صبحگاهان روستا با غروب و صبحگاهان شهر و کلانشهر متفاوت است. دورهم نشستن خانواده‌های عشایری به هم کمک کردن آنها بسیار متفاوت است و این ویژگی‌های بسیار ارزشمند فرهنگی و اخلاقی را باید برای همیشه نگه داریم و تقویت کنیم.

دکتر روحانی عنوان کرد: قرآن مجید و اساس اسلام دین برای این نیست که چیزی برای بشریت بیاورند، برای این است که همان فطرتی که خداوند به انسان داده آن را زنده نگه دارد. همه دین تذکر و یادآوری است. همه دین بازگشت به فطرت خدادادی است.

باید شرایط کشاورزی مدرن ظهور و بروز پیدا کند

وی همچنین با بیان اینکه روستا همیشه صادر کننده بوده و شهرها و کلانشهرها وارد کننده بوده‌اند، بیان داشت: در گذشته وقتی کالایی روستائیان به شهر می‌بردند چیزی هم از شهر می‌آوردند، در تجارت شهر و روستا همواره شهر در برابر روستائیان تفوق داشتند و روستائیان برنده این تجارت بودند، امروز شاید مقداری شرایط متفاوت شده باشد که باید اشکال مسئله را پیدا کنیم.

رئیس جمهوری بیان داشت: البته در دنیای امروز تحولاتی از لحاظ علمی و صنعتی به وجود آمده که بسیاری از زندگی ها حتی در بخش اقتصادی باید دچار تحول شود. همانی که می گوید من برای روستا نیاز به تراکتور دارم یعنی دیگر خیش و گاوآهن و شرایط گذشته کافی نیست. در کنار سنت های روستایی باید شرایط کشاورزی مدرن هم ظهور و بروز پیدا کند.

دکتر روحانی بیان داشت: در این راستا هم مسئولان روستاها، هم مسئولان دهستانها، هم شوراها در بخشهای متفاوت و مختلف باید برنامه ریزی کنند، هم بانکها باید تسهلیات لازم را فراهم کنند، هم بخشهای دولتی باید کمک کنند تا روستاها بتوانند روی پای خودشان بایستند. تخلیه یا کاهش جمعیت روستا و مهاجرت روستا به شهر هیچ وقت برای کشور خبر خوشی نبوده است. معنایش این بوده است که بخشی از تولید تعطیل شده و روستایی که مولد بوده کشاورزش و کسی که در زمینه دامپروری فعال بوده حال تبدیل به یک کارگر ساده شده و وارد یک شهر می شود و گاهی فشار بر زندگی شهر وارد می‌کند از آن طرف نیز تولید روستا خوابیده است.

دولت برای رفع مشکلات روستاها باید کمک کند

وی با بیان اینکه باید روستاها را فعال کنیم عنوان کرد: روستاهای ما ممکن است مشکلاتی داشته باشد که باید دولت کمک کند. برای احیای روستاها و فعال شدن جوانهای روستایی ما نیاز داریم که شرایط را هم برای کشاورزی و هم دامپروری باغداری و سایر بخش‌ها آماده کنیم.

رئیس جمهوری عنوان کرد: در عین حال ممکن است دامپروری سنتی پاسخگوی درآمد عشایر و روستایی نباشد و هم نتواند نیاز کشور را تامین کند. ما در این سفر یکی از تصمیمات این است که دامپروری مدرن را وارد استان کنیم در این راستا هم بنیاد مستضعفان برنامه ریزی کرده برای یک دامداری پنج هزار راسی و این الگویی شود برای دامپروریهای هزار راسی که در بخشهای مختلف استان فعال شود.

دکتر روحانی یادآور شد: البته وقتی دامپروری مدرن بیاید در کنارش صنایع جابنی هم می‌آید و قرار می‌گیرد و کار را تکمیل می کند و چه بسا علاوه بر تولید استان و کشور بخشی هم به صادرات اختصاص دهیم و یک شرایط تحولی را شاهد باشیم.

وی افزود: یک بخش دیگر هم وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی تصمیم گرفته یک دامپروری مدرن دو هزار راسی را در استان تاسیس کند. به عنوان یک نمونه کار را آغاز می کند و این امتداد به سراسر استان پیدا می‌کند. چون استان آب و هوا و شرایطش برای کشاورزی دامداری و باغداری آمادگی دارد. البته مقصود ما این نیست که لرستان فقط قابلیت کشاورزی را دارد.

ضرورت آبرسانی و برق رسانی به روستاهای لرستان

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه قدم دوم ما مسئله آب است، عنوان کرد: ما ناچاریم آب را ذخیره کنیم و به صورت آبیاری مدرن شروع کنیم هم برای باغات و هم زراعت تا بتوانیم محصول بیشتر برداشت و استفاده کنیم. کشت دیم محصول می‌دهد ولی وقتی تبدیل به کشاورزی آبی می‌شود محصول افزایش پیدا می کند. سدهایی در این راستا در استان در دست احداث است، چند تا سد امسال تا پایان سال و برخی در سال آینده تکمیل شده و بهره برداری از آنها آغاز می شود.

دکتر روحانی افزود: می تواند هر یک از این سدها هم اشتغال ایجاد کند هم کشاورزی و باغداری را توسعه دهد و هم زندگی روستائیان را متحول کند.روستاهایی داریم در این استان دارای آب آشامیدنی نیست باید آبرسانی شود. روستاهای بالای 20 خانوار که برق ندارند و باید ظرف امسال و سال آینده این موارد انجام شود و برق رسانی صورت گیرد. همچنین باید مشکلات جاده ای اصلاح شود.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم روستاییان استقرار پیدا کنند و روستا توسعه پیدا کند و برای شهر و استان و کشور تولید کنند باید به مشکلات رسیدگی کنیم.

رئیس جمهوری یادآور شد: در بحش آبیاری هدررفت آب در کشور زیاد است. در استان طراحی شده که دو هزار کیلومتر از انحار اصلاح شود، بخشی امسال و بخشی سال آینده انجام می شود برای اینکه بتوانیم از آب موجود حداکثر استفاده را برای انواع محصولات ببریم.

افرادی که در یارانه نقدی انصراف دادند عددشان بالا نبود

دکتر روحانی همچنین به برنامه ریزی برای اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: روستائیان نیاز دارند برخی از تسهیلات را دریافت کنند.در این راستا دو کار انجام خواهیم داد بهره تسهیلات را کاهش دهیم تا روستائیان در فشار قرار نگیرند. ظرف یکماه آینده این تصمیم گیری در دولت انجام می شود البته چارچوب و مقدمات کار انجام شده است.

وی عنوان کرد: ما در بحث یارانه دلمان می خواست درامد بیشتری را کسب کنیم برای همین امور تا بتوانیم از این محل بحث تحول در روستاها و کشاورزی و اعتبارات برای بانکهای کشاورزی را دنبال کنیم. به هر دلیل آن افرادی که در یارانه نقدی انصراف دادند عددشان بالا نبود، هر چه انصراف بیشتر می‌شد دست ما بیشتر باز می‌شد.

حجت الاسلام روحانی افزود: با این حال حتما امسال بخشی از این محل اختصاص داده می‌شود به تولید و در حوزه تولید بخشی برای کشاورزی و در حوزه کشاورزی بخشی برای اینکه تسهیلات را با نرخ سود کمتر را پرداخت شود و فعالیتها ادامه داده شود.

وی عنوان کرد: نسبت به تضمین ها و اسناد بانکی هم که برای دریافت تسهیلات گذاشته می‌شود فکر شود، زمین کشاوری به عنوان سند برای وام مدنظر قرار دهیم که تسهیلات سهل تر و آسان تر شود. این اقدامات در سال جاری و آینده انجام می شود و شرایط برای روستائیان بهتر خواهد شد.

همه مشکلات نظام سلامت امسال حل نمی‌شود

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همچنین در نظام سلامت برای عشایر و روستائیان برنامه‌های خوبی دیده شده است، در این راستا هر کسی اگر نیازمند به بیمارستان شد مخارج بیمارستانی پنج درصد بیشتر اخذ نشود و این هم کمک بسیار بزرگی برای عشایر و کل ملت ایران بوده است.

دکتر روحانی تصریح کرد: البته مشکلات نظام سلامت همه اش امسال حل نمی‌شود اما امسال مردم شاهد خواهند بود که شرایط با گذشته متفاوت است و این شرایط را روز به روز برای مردم سهل تر می کنیم.در سال بیش از هشت میلیون نفر در کشور به بیمارستان‌های مراجعه کردند. هشت میلیون رقم بالایی است هر کدام مخارجی دارند و این مخارج به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در زمینه بحث گردشگری در استان نیز باید تلاش شود، عنوان کرد: در حال حاضر یک هتل نیمه کاره در استان وجود دارد که باید تکمیل شود و علاوه بر آن یک هتل دیگر نیز با کمک بنیاد مستضعفان احداث خواهد شد.

اجرای 79 طرح برای لرستان

رئیس جمهور با اشاره به اینکه خیلی از افراد هستند که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و بزرگ شده اند، اظهار داشت: جاذبه های طبیعی لرستان و سیاه چادرها، ییلاق، قشلاق ها و کوچ ها برای توریست ها جاذبه دارد و ما باید این ظرفیت‌های طبیعی را به جاذبه های توریستی تبدیل کنیم تا بتوانیم از آنها بهره برداری لازم را انجام دهیم.

حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه این صحبت ها به این معنا نیست که تنها به فکر کشاورزی هستیم، تصریح کرد: ما به دنبال فعالیت و تلاش در بخش صنعت نیز هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در استان لرستان تا پایان سال 93 شاهد تحول خواهیم بود، افزود: در سخنرانی صبح نیز اعلام کردم که 79 طرح برای لرستان در امسال و اوایل سال آینده به پایان می رسند که موجب تحول و توسعه در لرستان می شوند.

رئیس جمهور یادآور شد: در لرستان طی امسال و سال آینده و تا پایان دولت تحول گسترده ای را شاهد خواهیم بود.