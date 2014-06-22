علی نقی یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: با توجه به ضرورت افزایش پوشش تحصیلی به صد درصد اگر با افزایش حق التدریس معلمان عشایر موافقت نشود قطعاً با کمبود معلم در این مناطق مواجه می شویم. آموزش و پرورش می تواند با پرداخت حق التدریس به معلمان ثابت در نوبت دوم بخشی از کمبود معلمان را در مناطق عشایری جبران کند. امیدواریم که برای سال تحصیلی جدید با این پیشنهاد موافقت شود.

آموزش ضمن خدمت به معلمان عشایری برای استقبال از دانش آموزان اول ابتدایی

یزدان پناه درباره تغییر محتوای کتابهای پایه چهارم و نحوه آموزش معلمان مناطق عشایری توضیح داد: آموزشهای تکمیلی ضمن خدمت به معلمان مناطق عشایری همانند دیگر معلمان داده می شود اما معتقدم آموزشهای ضمن خدمت برای معلمان مناطق عشایری ضرورت بیشتری دارد. ضمن آنکه در تدارک آن هستیم که دوره های آموزشی یک روزه برای معلمان با موضوع نحوه برخورد با دانش آموزان اول ابتدایی برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در مناطق عشایری عموماً با توجه به کم بودن دانش آموز در مقطع اول ابتدایی جشن شکوفه ها برگزار نمی شود اما درصدد هستیم تا معلمان عشایر را آموزشهای ویژه ای بدهیم تا آنها در روز اول مدرسه با برخوردی متفاوت و در فضایی کاملاً شاد میزبان دانش آموزان اول ابتدایی باشند تا آنها نیز از ادامه تحصیل لذت ببرند.

نامه نگاری با ریاست جمهوری برای افزایش سختی کار معلمان عشایری

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر درباره نحوه افزایش سختی کار معلمان مناطق عشایر گفت: حقوق معلمان عشایر با توجه به آن که گاه ممکن است 6 ماه به خانه های خود نروند باید به شکل ویژه پرداخت شود. در حال حاضر فاصله سختی کار در حقوق معلمان عشایر و معلمان عادی زیاد نیست که در این زمینه نامه نگاری های لازم با معاونت راهبردی ریاست جمهوری مبنی بر افزایش سختی کار معلمان انجام شده و امیدواریم این طرح برای سال تحصیلی جدید اجرایی شود.

وی کمبود فضای آموزشی و نبود تجهیزات را از دیگر مشکلات مدارس عشایری عنوان کرد و گفت: سازمان نوسازی در حد وسع خود کانکس و یا چادر در اختیار می گذارد و یا این که در مناطق عشایری ثابت مدرسه می سازد اما ما نیازمند تامین فضای بیشتری برای عشایر هستیم که ارگان های مختلف از جمله هلال احمر می تواند در این زمینه به ما کمک کنند.

ضرورت ایجاد اشتغال در مناطق عشایری

یزدان پناه ادامه داد: همچنین خیرین می توانند با اختصاص اعتبار و یا تولید اشتغال امکانی را فراهم کنند تا خانواده ها مجبور نباشند برای تامین مخارج خود کودکانشان را به جای مدرسه در زمین کشاورزی و دامداری به کار بگیرند. قطعاً با این امکان اولویت خانواده ها نیز برای فرزندانشان تحصیل و مدرسه است نه فعالیت شغلی.