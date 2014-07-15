علی نقی یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در مجموع 168 هزار و 551 دانش آموز عشایر داریم که از این تعداد 129 هزار نفر در مقطع ابتدایی و 40 هزار نفر در مقاطع متوسطه اول و دوم تحصیل می کند.

وی افزود: در مناطق عشایری طبیعی است که به دلیل دوردستی اسکان از مدرسه و گاه صعب العبور بودن مسیر، امکان ادامه تحصیل بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران پس از مقطع ابتدایی وجود ندارد که امیدواریم با کمک خیرین آموزش و پرورش مدارس شبانه روزی در مناطق دوردست بیشتر شود تا دانش آموزان دختر نیز امکان کسب دیپلم و قبولی در دانشگاه را داشته باشند.

یزدان پناه تصریح کرد: با توجه به صعب العبور بودن برخی از مناطق عشایری امکان اجرای طرح مدارس روستا مرکزی نیست و بهترین و تنهاترین راهکار توسعه مدارس شبانه روزی است.

آمار دقیقی از دانش آموزان ترک تحصیلی نداریم

وی با بیان اینکه با وجود چنین مشکلاتی در حال حاضر بیش از دو هزار نفر از قبول شدگان دانشگاه های مختلف کشور از دانش آموزان عشایر هستند، درباره تعداد دانش آموزان ترک تحصیل کرده این مناطق گفت: آمار دقیق از دانش اموزان ترک تحصیل کرده نداریم و آمار ارائه شده ثبت احوال با آنچه که ما بررسی می کنیم قطعا متفاوت است. چراکه ردیابی و شناسایی حرکت کوچ عشایر در برخی استانها امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: قطعا در هر نقطه ای که امکان شناسایی مسیرهای کوچ رو باشد و یا گزارش لازم به ما داده شود ما مسیر را شناسایی می کنیم. به عنوان مثال در سال گذشته موفق به شناسایی کوچ عشایر از همدان به ایلام کرمانشاه و خوزستان شدیم.

افزایش استان های عشایری به 23 استان

وی تصریح کرد: در حال حاضر 21 استان عشایری داریم که در همه اینها کارشناسان ما در حال شناسایی مسیر های کوچ هستند تا اگر تاکنون معلم و تجهیزات آموزشی نداشته است به آنها اختصاص داده شود البته از سال تحصیلی جدید دو استان شامل همدان و اصفهان به استان های عشایری اضافه شده است. ضمن اینکه درخواست هایی از سوی هرمزگان برای ایجاد اداره کل عشایر وجود دارد که در حال بررسی آن هستیم.

وی درباره نقش استان های کوچ رو در شناسایی دانش آموز به کمبود معلمان عشایری گفت: ممکن است عشایر در برخی استانها تنها سه یا چهار ماه اسکان داشته باشند اداره کل آنها را شناسایی و وضعیتشان را بررسی می کند تا در ادامه مسیر در کنار دانش آموزان معلم وجود داشته باشد.

نیازمند 30 معلم عشایر برای سال تحصیلی جدید هستیم

وی درباره کمبود معلمان عشایر گفت: در حال حاضر 11 هزار و 365 معلم عشایر وجود دارد اما برای سال تحصیلی جدید ما نیازمند معلم نوبت دوم به شرط افزایش سختی کار برای آنها هستیم. ضمن آنکه برای پوشش دهی عشایر ایلام، همدان و خوزستان نیازمند 30 معلم ثابتیم تا بتوان آموزش های لازم به دانش آموزان داده شود.

احیای ورزش های بومی- محلی در مدارس عشایری

وی درباره برنامه های این اداره کل درخصوص ورزش دانش آموزان عشایر گفت: در تعامل با معاونت تربیت بدنی و سلامت موضوع احیای ورزش های بومی محلی در این مدارس اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین ما معتقدیم تعدادی از ورزش های پایه ای مرتبط با زندگی روزمره این دانش آموزان است که می توان با آموزش های تخصصی به معلمان آنها را به شکل هدفمند و تخصصی به دانش آموزان آموزش داد.

وی در پایان از ضرورت اعزام نیروی مشاوره به ویژه برای دختران به این مناطق خبر داد و گفت: با توجه به اینکه آمار دانش آموزان در این مناطق بسیار پایین است امکان تشکیل انجمن اولیا و مربیان وجود ندارد اما باید مشاوره های تخصصی به ویژه برای دختران به این مناطق ارسال شود یا اینکه دوره های آموزش های تخصصی مشاوره و فعالیت های پرورشی برای معلمان عشایر برگزار شود تا آنها در حاشیه کلاس آن را به دانش آموز منتقل کند.