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۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۰۹

سریال شب‌های قدر شبکه دو در تهران کلید خورد

سریال شب‌های قدر شبکه دو در تهران کلید خورد

مینی‌سریال «کیفر» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین تبریزی ویژه شب‌های قدر ماه مبارک رمضان صبح امروز، 31 خرداد در تهران کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال به سفارش گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو با محوریت عدالت طلبی و تاثیر آن بر زندگی افراد تولید خواهد شد.

«کیفر» در 6 قسمت 40 دقیقه‌ای به روایت زندگی دو دوست می‌پردازد که در اوج رفاقت به واسطه اتفاقی در دو سوی ترازوی عدالت مجبور به انتخاب می‌شوند و هر یک به دنبال گذشته خود می‌گردد. در حقیقت این مینی سریال کنکاشی است در سبک زندگی دو خانواده که هرکدام در مشکلاتی غوطه ورند و با تدبیر و همدلی و آمیزهای دینی بر آن فائق می‌آیند اما... .

کامبیز دیرباز، فریبا متخصص، محمدرضا شریف زاده، فریبا کوثری، فریبا طالبی، شیما محمدی، سیروس همتی، داوود شیرعلی، تیرداد کیایی، امیر دژاکام، اتابک نادری، محسن افشانی، رضا توکلی، سعید آقا خانی و علی سلیمانی از بازیگران اصلی «کیفر» هستند.

فیلمنامه این مینی سریال را حسین تبریزی و عباس مرادیان نوشته‌اند و از دیگر عوامل «کیفر» نیز می‌توان به رضا شیخی مدیر تصویربرداری، وحید سلطانی مدیر صدا، داوود شیرعلی مجری طرح، محمدرضا قومی‌طراح گریم و بهاره امینی طراح صحنه و لباس اشاره کرد.

امید کرامتی آهنگسازی این مینی سریال را عهده دار شده و تدوین آن نیز توسط مهران قدکچیان انجام می‌شود.

کد مطلب 2316063

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