به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال به سفارش گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو با محوریت عدالت طلبی و تاثیر آن بر زندگی افراد تولید خواهد شد.

«کیفر» در 6 قسمت 40 دقیقه‌ای به روایت زندگی دو دوست می‌پردازد که در اوج رفاقت به واسطه اتفاقی در دو سوی ترازوی عدالت مجبور به انتخاب می‌شوند و هر یک به دنبال گذشته خود می‌گردد. در حقیقت این مینی سریال کنکاشی است در سبک زندگی دو خانواده که هرکدام در مشکلاتی غوطه ورند و با تدبیر و همدلی و آمیزهای دینی بر آن فائق می‌آیند اما... .



کامبیز دیرباز، فریبا متخصص، محمدرضا شریف زاده، فریبا کوثری، فریبا طالبی، شیما محمدی، سیروس همتی، داوود شیرعلی، تیرداد کیایی، امیر دژاکام، اتابک نادری، محسن افشانی، رضا توکلی، سعید آقا خانی و علی سلیمانی از بازیگران اصلی «کیفر» هستند.



فیلمنامه این مینی سریال را حسین تبریزی و عباس مرادیان نوشته‌اند و از دیگر عوامل «کیفر» نیز می‌توان به رضا شیخی مدیر تصویربرداری، وحید سلطانی مدیر صدا، داوود شیرعلی مجری طرح، محمدرضا قومی‌طراح گریم و بهاره امینی طراح صحنه و لباس اشاره کرد.



امید کرامتی آهنگسازی این مینی سریال را عهده دار شده و تدوین آن نیز توسط مهران قدکچیان انجام می‌شود.