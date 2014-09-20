به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز بهار سال جاری سریال «کیفر» به سفارش گروه مجموعه‌های تلویزیونی شبکه دو در 6 قسمت 40 دقیقه‌ای در تهران کلید خورد.

آن زمان اعلام شد کامبیز دیرباز، فریبا متخصص، محمدرضا شریف زاده، فریبا کوثری، فریبا طالبی، شیما محمدی، سیروس همتی، داوود شیرعلی، تیرداد کیایی، امیر دژاکام، اتابک نادری، محسن افشانی، رضا توکلی، سعید آقا خانی و علی سلیمانی از بازیگران اصلی «کیفر» هستند و این سریال برای پخش در شب‌های قدر از شبکه دو ساخته می‌شود.

فیلمنامه آن را هم حسین تبریزی و عباس مرادیان نوشته‌اند و رضا شیخی مدیر تصویربرداری، وحید سلطانی مدیر صدا، داوود شیرعلی مجری طرح، محمدرضا قومی‌طراح گریم، بهاره امینی طراح صحنه و لباس، امید کرامتی آهنگساز و مهران قدکچیان تدوین از عوامل آن هستند.

به دنبال انتشار خبر کلید خوردن سریال در مهر، رضا توکلی بازیگر با خبرگزاری تماس گرفت و بازی در این سریال را تکذیب کرد: نمی‌دانم چرا بدون هیچ قرارداد اسم مرا به عنوان بازیگر این سریال به رسانه‌ها داده‌اند. در حالی که حتی با من گفتگویی برای بازی در این سریال نداشته‌اند!

البته پیگیری خبرنگار مهر حاکی از این بود که گویا نقشی که به توکلی پیشنهاد شده و او هم بازی در آن را پذیرفته در بازنویسی فیلمنامه کوتاه‌ شده و او هم پیشنهادات بهتری داشته است و ادامه ماجرا...

ساخت این سریال در تابستان ادامه داشت و به مرور خلاصه داستان کامل‌تری از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت: «کیفر» به روایت زندگی دو دوست می‌پردازد که در اوج رفاقت به واسطه اتفاقی در دو سوی ترازوی عدالت مجبور به انتخاب می‌شوند و هر یک به دنبال گذشته خود می‌گردد. در حقیقت این مینی سریال کنکاشی است در سبک زندگی دو خانواده که هرکدام در مشکلاتی غوطه ورند و با تدبیر و همدلی و آموزه‌های دینی بر آن فائق می‌آیند اما...

دیرباز نقش اصلی این سریال با نام جهان را برعهده دارد و در گفتگویی با مهر درباره ویژگی‌های نقش خود توضیح داد: پس از «بوی باران» این دومین همکاری من با حسین تبریزی است، از جمله جذابیت‌های این کار برای من قبول کردن نقش جهانگیر بود که 15 سال از خود واقعی من بزرگتر است. این مرد تنهاست و فقط یک پسر دارد که او هم ابتدای داستان تصادف می‌کند. این نقش منفی نیست و من سال‌هاست که نقش منفی بازی نکرده‌ام و ترجیح می‌دهم که فعلا بازی نکنم چون مردمم را دوست دارم.

او در این گفتگو به زمان پخش سریال یعنی شب‌های قدر هم اشاره کرد و گفت: در مناسبت ها و ایام خاص مثل نوروز و یا ماه مبارک رمضان خانواده‌ها در زمانی مشخص همه کنار هم هستند و این باعث می‌شود که سریال ها بیشتر دیده شوند.

با این حال در ادامه اتفاقات دیگری رخ داد و در زمان پخش «کیفر» تغییراتی شکل گرفت. به این ترتیب که در ابتدا سه‌شنبه 24 تیر روابط عمومی شبکه دو سیما در خبر اعلام کرد: پخش مجموعه تلویزیونی «کیفر» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین تبریزی از چهارشنبه 25 تیر ساعت 21:30 در شبکه دو سیما آغاز می‌شود.

حسین تبریزی کارگردان پروژه نیز صبح آن روز پاسخگوی تماس خبرنگار مهر بود و درباره آخرین وضعیت سریال گفت: اکنون در شهرک سینمایی دفاع مقدس به سر می‌بریم و امروز آخرین روز تصویربرداری را پشت سر می‌گذاریم. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در شبکه پخش سریال از امشب آغاز می‌شود. تاکنون 6 قسمت سریال نیز آماده است و قسمت هفتم هم به زودی به پخش می‌رسد.

با این وجود در روز پخش این خبر از سوی روابط عمومی شبکه به رسانه‌ها ارسال شد: «پخش مجموعه تلویزیونی «کیفر» به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین تبریزی به زمان دیگری موکول شد و پخش مجموعه «فاخته» با توجه به اینکه قسمت‌هایی از این مجموعه مرتبط با شب‌های قدر است، ادامه خواهد داشت.»

انگار که مدیران شبکه دو در زمانی نزدیک به پخش سریال «کیفر» و پس از مشخص کردن کنداکتور آن پی برده بودند «فاخته» با شب‌های قدر ارتباط دارد! در حالی که طبیعتا اگر قرار بر مرتبط بودن «فاخته» با شب‌های قدر بود شبکه هزینه‌ای برای تولید یک مینی‌سریال هفت قسمتی برای این مناسبت نمی‌کرد. آن هم سریالی که عوامل آن در گفتگوهای مختلف از تلاش 24 ساعته برای رساندن آن به پخش خبر داده بودند و تا آن روز هم قرار بود روی آنتن برود.

از سوی دیگر حسین تبریزی سال گذشته در همین مناسبت سریال «بوی باران» را برای شبکه دو ساخت که کامبیز دیرباز بازیگر نقش اصلی «کیفر» در آن هم بازی می‌کرد و سپردن سریال شب قدر 93 به او نشان دهنده اعتماد مدیران شبکه دو به او و قبول داشتن کار او است.

تبریزی در این‌باره به مهر گفت: این اقدام تصمیم خود شبکه است. من هنوز اطلاعات دقیقی ندارم. شاید می‌خواهند جدول پخش مناسب‌تری برای سریال در نظر بگیرند. شاید هم سریال در چند روز آینده روی آنتن برود. ما کار را برای شبکه می‌سازیم و آنها صلاح کارشان را بهتر می‌دانند.

با کنار گذاشته شدن «کیفر» از آنتن شب‌های قدر، در فرصتی مناسب از مدیریت شبکه نیز دلیل این موضوع را جویا شدیم و وی درباره دلیل پخش نشدن «کیفر» در شب‌های قدر در حالی که با سرعت خاص این شب‌ها تولید شده بود، گفت: شما درست می‌‌گویید، یکی از وجوه سریال متلعق به آن حال و هوا بود اما دقیقا با حال و هوای دفاع مقدس هم مرتبط است. ما سریالی در ماه رمضان روی آنتن می‌فرستادیم که دقیقا با لیالی قدر ارتباط داشت.

علی بخشی‌زاده تصریح کرد: از طرفی فضای تلویزیون در آن زمان پر بود و ما می‌خواستیم «کیفر» را طوری در جدول پخش قرار دهیم که دیده شود. بنابراین با تیم سازنده از جمله تبریزی مشورت کردیم و تصمیم گرفتیم بهترین زمان را برای پخش آن در نظر بگیریم.

وی یادآور شد: همانطور که گفتم این سریال هم برای شب‌های قدر مناسب بود و هم می‌شد آن را در هفته دفاع مقدس روی آنتن فرستاد. به تعبیر آقایان اعراب «اهدی الحسنین» بود و هر جا پخش می‌شد خوب بود.

گذشت تا در 17 شهریور ماه نشست خبری معرفی ویژه برنامه‌های دفاع مقدس سیما برگزار شد و محمدمهدی قاسمی دبیر پروژه دفاع مقدس سیما و مدیر شبکه آموزش «کیفر» را به عنوان سریال ویژه هفته دفاع مقدس شبکه دو معرفی کرد.

این سریال از امشب ساعت 21:30 در 6 قسمت از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.