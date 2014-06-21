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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱:۰۳

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

بازتاب عملکرد ایران در رسانه‌های عربی/ آرژانتین پشت دژ ایران گرفتار شد

بازتاب عملکرد ایران در رسانه‌های عربی/ آرژانتین پشت دژ ایران گرفتار شد

یک رسانه عربی در گزارشی از دفاع تیم ملی فوتبال ایران در برابر آرژانتین با عنوان دژ مستحکم و عظیم یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازی جانانه غیور مردان تیم ملی فوتبال ایران در برابر آرژانتین رسانه‌های عربی در گزارشهای متعددی به آن پرداخته اند.

پایگاه لبنانی النشره در گزارشی اعلام کرد: آرژانتین در بازی با ایران پشت دژ مستحکم و عظیم دفاعی تیم ملی این کشور گرفتار شده و در برخی مواقع حتی با خطر گل خوردن نیز مواجه شد.

این رسانه عربی در ادامه اعلام کرد که "لیونل مسی" با گلی که با تکیه بر خلاقیتهای فردی خود به ثمر رساند توانست آرژانتین را از این دژ مستحکم عبور  دهد.

در این گزارش به اظهارات "الخاندرو سابه یا" سرمربی آرژانتین که در اظهارات پس از بازی از مسی به عنوان نجات دهنده تیمش یاد کرده، اشاره کرد.

النشره همچنین پیام "حسن روحانی" رئیس جمهوری ایران به اعضای تیم ملی فوتبال به دلیل بازی افتخارآمیز انها برابر آرژانتین را پوشش داده است.

کد مطلب 2316549

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