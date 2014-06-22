بازی امین حیایی در «آمین» آغاز شد/ کشف کانتینر مواد مخدر توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تصویربرداری سریال «آمین» این شبها در لوکیشن خانه امن پلیس واقع در بیمارستان توانبخشی «عمل» تهران مستقر هستند و امین حیایی شامگاه 31 خردادماه مقابل دوربین محمد رسولی مدیر تصویربرداری این اثر رفت.

تاکنون یک پنجم از تصویربرداری سریال «آمین» سپری شده و طبق اعلام مدیربرنامه ریزی مجموعه، لوکیشن بعدی کار سوله است که یک کانتینر مواد مخدر در آن جاسازی شده و پلیس موفق به کشف آن می‌شود.

امین حیایی، داریوش فرهنگ، کاظم بلوچی، هادی ساعی، بهناز جعفری، آشامحرابی، سودابه بیضایی، خاطره حاتمی و شاهرخ استخری بازیگران اصلی این سریال هستند.

در خلاصه داستان «آمین» به قلم زامیاد سعدوندیان آمده است: سرهنگ شیرازی، فرمانده تیم ویژه آمین مسئول رسیدگی به پروژه مجرم و خلافکار فراری، همایون تمدن است که سال گذشته طی عملیات گروگان‌گیری برادر سرهنگ را به شهادت رساند. پلیس با کشف کانتینری حامل مواد مخدر به ردی از همایون می‌رسد. همزمان فرزند همایون برای مراسم سالگرد مرگ همسرش مریم نوین وارد ایران شده و ماموران علاوه بر بررسی سر نخ کانتینر، وی را نیز جهت رسیدن به همایون تحت نظر می گیرند اما...

عوامل اصلی تولید این پروژه عبارتند از: تهیه کننده: جواد نوروزبیگی، مجری طرح: فرشته مهدی زاده، مدیر برنامه ریزی: نغمه نظری، دستیار تهیه کننده: امیرحسین نوروزبیگی، مدیر فیلمبرداری: محمد رسولی، دستیار کارگردان: سعید بیات، دستیار فیلمبردار: مهدی رضایی، گروه کارگردانی: میثم بیدقی، امید مهدی پور، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح لباس: رقیه نوروزبیگی، طراح گریم: محسن ملکی، گروه گریم: حامد معافی، فریبرز خانمحمدی، مهیا مصطفایی، مدیر تولید: نادر مهدی پور، صدابردار: وحید دوزنده، منشی صحنه: رضا بقایی، مدیر تدارکات: آرش نجفی، تصویربردار پشت صحنه: سارا اسماعیل پور، عکاس: رضا پارسا، دستیار یک صحنه: مهدی ستاری، دستیار لباس: آرزو رحیم آبادی، دستیار تدارکات: علی مرادی، تدوین: منوچهر هادی، دستیار تدوین: شهاب محسن نژاد.

«آمین» در گروه سریال های تلویزیونی سیمافیلم تولید می شود.