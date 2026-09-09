گواهی سپرده گندله در بورس کالا قابل معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، با پذیرش انبار گندله شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در بورس کالا، فرآیند انتشار گواهی سپرده کالایی این محصول در راستای توسعه ابزارهای معاملاتی و مالی در زنجیره فولاد انجام و گواهی سپرده کالایی این محصول در بازار سرمایه قابل معامله شد؛ رویدادی که میتواند به شفافتر شدن معاملات، تسهیل خرید و فروش و افزایش کارایی فرآیندهای معاملاتی این محصول کمک کند.
گواهی سپرده کالایی یکی از ابزارهای معاملاتی بورس کالا است که امکان معامله کالای موجود در انبارهای پذیرششده بورس را در قالب یک ورقه بهادار فراهم میکند. در این سازوکار، کالا پس از طی فرآیندهای پذیرش و انبارداری، در قالب گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار میگیرد و خریدار گواهی، مالک کالای موضوع آن خواهد بود.
ورود گندله به این بستر معاملاتی، از جمله اقدامات جدید در توسعه ابزارهای معاملاتی زنجیره فولاد به شمار میرود و میتواند ظرفیتهای جدیدی را برای شفافیت معاملات و کشف قیمت، تسهیل فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای معاملاتی این محصول فراهم کند.
بر اساس این گزارش، معاملات گواهی سپرده کالایی گندله با استفاده از زیرساختهای معاملاتی بورس کالا انجام میشود و فعالان بازار میتوانند از این ابزار برای دسترسی و معامله محصول در چارچوب مقررات و مشخصات تعیینشده استفاده کنند.
این اقدام همچنین میتواند زمینهساز توسعه بیشتر استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه در زنجیره فولاد و حرکت به سمت سازوکارهای شفافتر و کارآمدتر در معاملات محصولات این زنجیره باشد.
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