رشد نصف و نیمه شاخص کل بورس تهران در آخرین روز هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با رشد ۴۷ هزار و ۳۲۴ واحدی در شاخص کل، در محدوده ۷ میلیون و ۱۲۲ هزار واحد بسته شد؛ هرچند نماگر اصلی بازار در جریان معاملات تا سقف ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار واحد پیش رفت، اما در ساعات پایانی با فشار فروش روبه‌رو شد و قریب به ۱۴ هزار واحد از بیشترین مقدار روز عقب نشست.

ارزش معاملات خرد بازار سهام به ۴۷ هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان رسید. در همین حال، خروج نقدینگی حقیقی از بازار با خرید حقوقی به ارزش ۸۹۸ میلیارد تومان ادامه یافت و خروج از صندوق‌های درآمد ثابت نیز ۲ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان بود.

محرک اصلی رشد شاخص امروز «فملی» بود که با قیمت پایانی ۲۵ هزار و ۳۳۰ ریال، بیش از ۳۶ هزار واحد به شاخص افزود. در مقابل، «فارس» و «وپاسار» با تأثیر منفی به ترتیب ۱۰ هزار و ۲۹۰ و ۴ هزار و ۸۳۱ واحدی، مانع از رشد بیشتر نماگر اصلی شدند.

شاخص هم‌وزن با رشد ۵ هزار و ۶۷۶ واحدی (۰.۲۹ درصد) به یک میلیون و ۹۴۲ هزار واحد رسید. فاصله نرخ رشد شاخص کل (۰.۶۷ درصد) از شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد بخش عمده رشد بازار در نمادهای بزرگ متمرکز بوده است. بازار دوم بورس با رشد ۰.۸۰ درصدی بهتر از بازار اول (۰.۶۲ درصد) عمل کرد.

در فرابورس نیز شاخص کل با رشد ۵۵۸ واحدی معادل ۱.۰۲ درصد، بهتر از بورس تهران عمل کرد و در سطح ۵۵ هزار و ۲۱۹ واحد ایستاد. ارزش معاملات فرابورس ۸۷۱ هزار میلیارد تومان بود. «فزر» و «مارون» بیشترین تأثیر مثبت را در شاخص فرابورس داشتند، درحالی‌که «سامان» با تأثیر منفی ۵۰ واحدی مقابل این رشد ایستاد.

در نمادهای پرتراکنش بورس، «آکو باتری ایرانیان» با بیش از ۸۰ هزار معامله و ارزش ۲ هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان در صدر نشست. «وبملت» و «شپنا» نیز با معاملاتی به ارزش ۱۷ هزار و ۷۱۰ و ۸ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. تابان فردا با رشد ۲.۹۵ درصدی در صف خرید ایستاد.

در مجموع ۳۳۲ نماد در صف خرید به ارزش ۱۰ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان و ۱۳۲ نماد در صف فروش به ارزش ۱ هزار و ۴۹ میلیارد تومان بودند. برتری چشمگیر صف خرید بر فروش، نشانه‌ای از تمایل غالب بازار به سمت خوش‌بینی است، هرچند فشار فروش در ساعات پایانی و خروج نقدینگی حقیقی، ابهاماتی درباره پایداری این رشد باقی می‌گذارد.