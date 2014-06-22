نقش اصناف در تاریخ کشور انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند ظهر یکشنبه در جشن روز اصناف در مجتمع ستارگان اراک که با حضور اتحادیه ها، اصناف، کسبه و خانواده های آنها، همچنین برخی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد، افزود: یکم تیر ماه با عنوان روز اصناف نامگذاری شده است و به همین دلیل هم اتاق اصناف استان مرکزی تصمیم به تقدیر از اصناف این استان و خانواده های آنها گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر اتفاقات سرنوشت ساز کشور در حول و حوش روز یکم تیر ماه و با همکاری اصناف کشور به وقوع پیوسته است، ابراز کرد: تمامی سعی اصناف کشور و استان مرکزی ارائه خدمات بهینه و مناسب به مردم می باشد.

زند اظهار داشت: اصناف به عنوان ارائه دهندگان خدمات به مردم به نوعی هم امانتداران مردم بشمار می روند؛ لذا رعایت انصاف و عدالت در فروش و ارائه خدمات آنها از مهمترین ویژگی های کسبه و اصناف قلمداد می شود.

گفتنی است اجرای برنامه های شاد و سرگرم کننده با حضور هنرمندان استان مرکزی از جمله برنامه های جانبی این مراسم بود.

