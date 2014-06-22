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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۷

زند:

نقش اصناف در تاریخ کشور انکارناپذیر است

نقش اصناف در تاریخ کشور انکارناپذیر است

اراک-خبرگزاری مهر: رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: نقش اصناف در تاریخ کشور و رقم خوردن پیروزی انقلاب اسلامی ایران انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند ظهر یکشنبه در جشن روز اصناف در مجتمع ستارگان اراک که با حضور اتحادیه ها، اصناف، کسبه و خانواده های آنها، همچنین برخی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد،  افزود: یکم تیر ماه با عنوان روز اصناف نامگذاری شده است و به همین دلیل هم اتاق اصناف استان مرکزی تصمیم به تقدیر از اصناف این استان و خانواده های آنها گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر اتفاقات سرنوشت ساز کشور در حول و حوش روز یکم تیر ماه و با همکاری اصناف کشور به وقوع پیوسته است، ابراز کرد: تمامی سعی اصناف کشور و استان مرکزی ارائه خدمات بهینه و مناسب به مردم می باشد.

زند اظهار داشت: اصناف به عنوان ارائه دهندگان خدمات به مردم به نوعی هم امانتداران مردم بشمار می روند؛ لذا رعایت انصاف و عدالت در فروش و ارائه خدمات آنها از مهمترین ویژگی های کسبه و اصناف قلمداد می شود.

گفتنی است اجرای برنامه های شاد و سرگرم کننده با حضور هنرمندان استان مرکزی از جمله برنامه های جانبی این مراسم بود.
 

کد مطلب 2317083

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