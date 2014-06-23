به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که سال گذشته با قهرمانی در مسابقات جام ملتهای آسیا (فیلیپین) سهمیه شرکت در مسابقات قهرمانی جهان (اسپانیا) را به دست آورد در حالی از اوایل خردادماه اردوی آمادهسازی خود برای حضور در این پیکارها را آغاز کرد که در همان ابتدای کار با کنارهگیری دو بازیکن دعوت شده مواجه شد.
جواد داوری که سابقه همراهی تیم ملی بسکتبال در بسیاری از رویدادها را دارد همراه با فربد فرمان دو بازیکنی بودند که پیش از آغاز به کار رسمی اردوی جهانی تیم ملی بسکتبال با عنوان کردن مسائل شخصی از شرکت در آن کنارهگیری کردند.
رضا لطفی هم دیگر بازیکنی بود که از همراهی اردونشینان تیم ملی بسکتبال امتناع کرد. این بازیکن البته در آغاز مرحله دوم اردوی آمادهسازی این تیم، با عنوان کردن آسیبدیدگیاش و نیازی که به استراحت و درمان در این زمینه دارد، مسئولان تیم ملی را از تصمیمش برای انصراف باخبر کرد. اما این پایان سریال کنارهگیری بازیکنان از تیم ملی بسکتبال نبود چراکه در آغاز مرحله سوم اردوی آمادهسازی این تیم نیز یکی دیگر از بازیکنان تصمیم به انصراف گرفت.
اینبار حامد سهرابنژاد از شرکت در تمرینات تیم ملی بسکتبال و همراهی این تیم برای حضور در مسابقات پیش رو امتناع کرد. این بازیکن البته پیش از این نیز طی چند مرحله از تیم ملی ایران خداحافظی کرده بود اما هر بار با اصرار مسئولان فدراسیون تصمیم به بازگشت میگرفت. ابنبار هم سهرابنژاد مسائل شخصی و خانوادگی را دلیل تصمیمش برای همراهی نکردن تیم ملی عنوان کرده است.
در هر صورت تیم ملی بسکتبال در حالی اردوی سوم آمادهسازی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را پشت سر میگذارد که تاکنون چهار بازیکن از حضور در این تمرینات امتناع کردهاند.
تیم ملی بسکتبال برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده میشود. این رقابتها 8 تا 23 شهریورماه به میزبانی مشترک پنج شهر اسپانیا برگزار میشود. بعد از بازگشت از اسپانیا، تیم ملی بسکتبال باید آماده شرکت در بازیهای آسیایی اینچئون کرهجنوبی شود که طی روزهای 28 شهریورماه تا 12 مهرماه برگزار خواهد شد.
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