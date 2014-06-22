به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فراخوان این دوره از جشنواره و ارسال آثار در بخش‌های مختلف علی معلم، محمد حیدری و مهدی‌کرم‌پور به عنوان اعضای هیات انتخاب آثار رسیده در بخش بین‌الملل دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدئویی تهران به انتخاب آثار خواهند پرداخت.

هدف از برپایی بخش بین‌الملل جشنواره، نمایش منتخبی از آثار ویدئویی جهانی است که علاوه بر تعامل فرهنگی، امکان ارزیابی بهتر فیلم‌های ویدئویی ایران را در مقایسه با دیگر کشورها فراهم می‌آورد.

دبیرخانه جشنواره با در نظر گرفتن این شرایط اقدام به پذیرش آثار می‌کند: زمان آثار ارائه شده بیش از 75 دقیقه باشد، بیش از 2 سال از تولید فیلم‌ها نگذشته باشد، فیلم‌هایی که در دوره قبل تقاضای حضور داشتند، نمی‌توانند در این دوره شرکت کنند و آثار متقاضی شرکت (برای بازبینی هیأت انتخاب) باید در قالب DVD ارائه شوند.

در این بخش از جشنواره فیلم ویدئویی تهران، یاس زرین بهترین فیلم به تهیه‌کننده اثر، یاس زرین بهترین کارگردانی، یاس زرین بهترین فیلمنامه، یاس زرین بهترین دستاورد فنی هنری، یاس زرین جایزه ویژه هیئت داوران و یاس زرین بهترین فیلم با موضوع بیداری اسلامی به برگزیدگان اهدا می‌شود.