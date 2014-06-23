رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به مقام شامخ شهداي كردستان اداي احترام كرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتكار صبح امروز در قالب سفري يك روزه وارد سنندج شد و از سوي استاندار كردستان و شماري ديگر از مديران و مسئولان استان مورد استقبال قرار گرفت.

وي در بدو ورود به سنندج ضمن حضور در گلزار شهداي اين شهر به مقام شامخ شهداي استان كردستان اداي احترام كرد.

وي در جريان حضور در بهشت محمدي سنندج، به مقام چهار شهيد محيط بان كردستان نيز اداي احترام كرد.

مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كردستان در زمان حضور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در بهشت محمدي سنندج، گزارشي از وضعيت شهداي اين استان را ارائه كرد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان كردستان، بازدید از سازمان حفاظت از محیط زیست استان، شرکت در جلسه شورای اداری استان، دیدار با دانشگاهیان و تشکل های مردم نهاد بخشی از برنامه های سفر يك روزه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به استان كردستان است.

دیدار با خانواده شهدای حفاظت محیط زیست کردستان، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران کردستان و شرکت در همایش منطقه ای طلوع دوباره محیط زیست از دیگر برنامه های معصومه ابتكار در كردستان به شمار مي رود.