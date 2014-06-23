کم توجهی به کیفیت اجرای پروژه های عمرانی لرستان صدای معاون استاندار را درآورد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور صبح دوشنبه در جلسه شورای فنی استان لرستان از روند اجرا و نظارت برخی پروژه های عمرانی استان انتقاد کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرایی اهمیتی به رفع نقص پروژه های عمرانی توسط پیمانکاران نمی دهند و نظارت درستی روی روند اجرای پروژه ها ندارند.

وی با تاکید بر این موضوع که ارتقای کیفیت ساخت و ساز اتفاقی تصادفی نیست و ممارست و پیگیری می خواهد عنوان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی بایستی دقت بیشتری روی اجرای پروژه ها داشته باشند و پیگیری ویژه ای را در این خصوص به عمل آورند.

اعتبار اجرای پروژه های عمرانی به سختی وارد استان می شود

معاون عمرانی استانداری لرستان ضمن گلایه از مدیران حاضر در شورای فنی لرستان نسبت به عدم شرکت در مباحث مربوط به پروژه ها و دادن راهکار در این زمینه بیان داشت: شما به عنوان اعضای شورای فنی در این جلسه حضور دارید و تنها نسبت به پروژه دستگاه خود مسئول نیستید و بایستی در همه مباحث پروژه ها شرکت کرده و در مورد ایرادات مطرح شده برای رفع نقص آن ها پیشنهاداتی را ارائه دهید.

کیانپور عنوان کرد: اگر پیمانکار پروژه هایی که دارای نقص هستند ایرادات پروژه را رفع نکردند بایستی به طور جدی با آنها برخورد شده و آن ها را به مراجع ذی صلاح معرفی کرد.

وی با بیان این مطلب که اعتبار اجرای پروژه های عمرانی به سختی وارد استان می شود ولی نظارت درستی روی اجرا صورت نمی گیرد اضافه کرد: ما آنقدر پولدار نیستیم که یک پروژه را چندین مرتبه مرمت کنیم و مدیران فقط انتظار دارند بودجه بگیرند ولی کاری انجام نمی دهند.

درد ما این است که مهندس عمران سر پروژه حضور ندارد

معاون عمرانی استانداری لرستان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان لرستان گفت: اگر پیمانکاران پروژه ها کادر فنی مناسب ندارند آنها را موظف کنید از نیروی فنی استفاده کنند چرا که درد ما این است که مهندس عمران سر پروژه حضور ندارد و افراد غیر فنی پروژه ها را نظارت می کنند.

کیانپور مشکلات پروژه ها را ناشی از ضعف عملکرد برخی از مدیران دانست و افزود: اصولی که شما در روند اجرای پروژه ها در پیش گرفته اید منجر به بالارفتن قیمت تمام شده پروژه ها می شود.

وی با اشاره به این موضوع که برخی مدیران ما به هیچ وجه پاسخگو نبوده و فقط به دنبال توجیه کردن همدیگر و رفع تکلیف از خود هستند عنوان کرد: چنانچه پیمانکاری توان اجرای پروژه را نداشته باشد بایستی خلع ید شده و کنار گذاشته شود.

مدیران دستگاه ها در صورت قصور با زیرمجموعه خود برخورد جدی داشته باشند

معاون عمرانی استانداری لرستان نیروی فنی موجود در لرستان برای اجرای پروژه های عمرانی را توانمند دانست و گفت: لرستان با استان های مجاور چه فرقی دارد که پروژه های آن ها به درستی اجرا می شود ولی این امر در لرستان به خوبی صورت نمی گیرد. این موضوع ناشی از عدم استفاده از نیروی فنی و نظارت مناسب روی روند اجرای پروژه ها است.

کیانپور خواستار استفاده از حداقل یک کاردان فنی و یک مهندس عمران در اجرای پروژه ها شد و اظهار داشت: مدیران دستگاه ها بایستی در صورت قصور با زیرمجموعه خود برخورد جدی داشته باشند و نیروهای فنی را وادار به نظارت بر روند اجرای پروژه ها کنند.

وی بیان داشت: لرستان هنوز نتوانسته است "تنخواه" را دریافت کند و قرار است تا هفته آینده این امر صورت گرفته و به محض دریافت تنخواه ظرف 48 ساعت به دستگاه ها داده می شود.

بنابر این گزارش در این جلسه مصوب شد از روند اجرای سکوی تماشاگران شهرستان دورود بازدید و تمام نواقص و ایرادات آن رفع شود.

همچنین مقرر شد از 30 کارخانه آسفالت لرستان توسط نمایندگان شورای فنی، اداره راه و شهرسازی، دفتر فنی، اداره کل استاندارد و شهرداری بازدید به عمل آید.