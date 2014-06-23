وضعیت در ترکیه بدتر از پاکستان است/دریافت 10 هزار پیام تهدید آمیز به دلیل انتقاد از اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "حسنین کاظم" خبرنگار هفته نامه اشپیگل آلمان در ترکیه در اردیبهشت ماه سال جاری و بعد از حادثه معدن سوما، مطلبی انتقادی علیه "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه، منتشر کرد که این مطلب موجب شد وی تحت فشارهای زیادی قرار بگیرد.

فشار بر این خبرنگار به حدی رسید که اشپیگل مجبور شد برای حفظ جان وی و خانواده اش، او را از ترکیه خارج کند.

کاظم در مصاحبه ای جدید با حریت گفت: تهدیدهای که شما در ترکیه دریافت می کنید بیشتر و بدتر از تهدیدهایی است که از طالبان در افغانستان، پاکستان و یا جاهای دیگر دریافت می کنید. بعد از انتشار مطلب انتقادی از اردوغان در اشپگل، بیش از 10 هزار پیام تهدید آمیز دریافت کرده ام که در برخی از آنها به صراحت من و اعضای خانواده ام تهدید به مرگ شده ایم.

وی در ادامه گفت: من مدت چهار سال در پاکستان کار می کردم و در این کشور به صورت مرتب از سوی طالبان تهدید می شدم، اما آموخته بودم که با این تهدیدها چگونه باید برخورد کنم از همین رو می گویم که تهدیدهایی که در ترکیه دریافت کرده ام بدتر از تهدیدهای طالبان هستند.

حسنین کاظم، تنها خبرنگاری نیست که در ترکیه به دلیل انتقاد از دولت تهدید می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل ترکیه بزرگترین زندان روزنامه نگاران محسوب می شود. در همین رابطه در دسامبر سال گذشته کمیته دفاع از روزنامه‌ نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ترکیه بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است.

سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز در گزارشی اعلام کرد: روزنامه نگاران در زندانهای ترکيه به همراه فعالان و افسران نظامی، سياستمداران و وکلا به حمايت از شبه نظاميان کرد و توطئه عليه دولت متهم هستند.