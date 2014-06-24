هشدار مجدد اوباما به پوتین درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، "باراک اوباما" در تماس با "ولادیمیر پوتین"، هشدار داد در صورتی که مسکو برای کاهش تنشها در اوکراین تلاشی سازنده نکند، بهای آن را پرداخت خواهد کرد.

در همین رابطه "جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد : اوباما از این گفتگو استفاده کرده تا هشدار آمریکا و غرب را در مورد اوکراین به اطلاع پوتین برساند.

اوباما در این گفتگو گفته است که روسیه باید دست از حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین برداشته و جلوی جریان انتقال سلاح در مرزها را بگیرد.

به گفته جاش ارنست گرچه ایالات متحده معتقد است کاربرد راه حلی دیپلماتیک همچنان امکان پذیر است، اما اگر روسیه اقدامی درست برای کاهش تنش انجام ندهد، بهایی تازه پرداخت خواهد کرد.

از سوی دیگر کرملین در بیانیه ای درباره این گفتگو اعلام کرد :رئیس جمهور روسیه خواستار شکل گیری یک آتش بس واقعی در اوکراین و انجام مذاکرات مستقیم بین طرفین درگیری است.

پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، طرح آتش بسی را اعلام کرده که بر اساس آن شبه نظامیان تا یک هفته فرصت دارند سلاح های خود را زمین بگذارند.

این طرح برای کسانی که جنایت جدی مرتکب نشده اند، عفو در نظر گرفته و نیز این امکان را به کسانی که می خواهند از اوکراین خارج شده و به روسیه بروند، فراهم می کند.