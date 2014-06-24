میزان مشارکت های مردمی کمیته امداد شهرستان طبس به 8 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رفیعی پیش از ظهر سه شنبه در تشریح اقدامات این اداره اظهار کرد: به لطف الهي مشاركت‌هاي مردمي اين اداره در شهرستان طبس در سطح اجراي طرح‌هاي برجسته ای از جمله صدقات، زكات، اكرام، نذر و قرباني، عقيقه، احسان حسيني و اطعام محرومين بوده است.

وی رشد كمك‌هاي مردمي بين سال 91 تا سال گذشته را 49 درصد بیان كرد و افزود: در سال 91 ميزان كمك‌هاي مردمي 22 ميليارد ريال بوده كه اين ميزان در سال گذشته به 32 ميليارد و 700 ميليون ريال رسيده است.

رفیعی افزود: رشد درآمد مشاركت‌ها در سه ماهه اول سال گذشته دو ميليارد و 530 ميليون ريال بوده است.

وی ادامه داد: كمك‌هاي خيرين در مدت مشابه سال جاري نیز هشت ميليارد و 100 ميليون ريال بوده كه رشدي بيش از 300 درصدي داشته است.

مدير كميته امداد امام خميني(ره) طبس رشد مشاركت در اين شهرستان را ناشي از حس خيرخواهي، نوع دوستي و توجه خاص مردم دانست.

رفیعی گفت: میانگین کمک هر نفر ایرانی به نیازمندان از طریق کمیته امداد در كشور، مبلغ 170 هزار ریال در سال است که میانگین این مبلغ در استان خراسان جنوبی 300 هزار ریال و در شهرستان طبس 500 هزار ریال است.

وی نيز به اهميت ماه مبارك رمضان اشاره كرد و ادامه داد: اين ستاد ضمن اعلام آمادگي هماهنگي خود را از طريق جمع‌آوري كمك از بين خيرين با همكاري موسسات خيريه، مساجد، پايگاه‌هاي مقاومت بسيج، سازمان‌ها، ادارات شهرستان و مراكز نيكوكاري اعلام مي‌دارد.

رفیعی گفت: امید است با کمک خیرین بتوانیم در ماه رمضان امسال بيش از ده هزار نفر از نيازمندان را اطعام کنیم.