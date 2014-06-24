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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۵

آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا را تبدیل به خاکستر کرد/ 40 مسافر از مرگ نجات یافتند

آتش‌سوزی اتوبوس اسکانیا را تبدیل به خاکستر کرد/ 40 مسافر از مرگ نجات یافتند

جانشین فرمانده پلیس راه گفت: 40 مسافر اتوبوس اسکانیا در محور زاهدان به چابهار پس از آتش‌سوزی خودرو با هوشیاری راننده از مرگ نجات یافتند.

سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 15:40 امروز یک دستگاه اتوبوس اسکانیای شرکت ایران‌پیما که از زاهدان به سمت چابهار در حرکت بود، در کیلومتر 65 جاده ایرانشهر به خاش دچار آتش‌سوزی شد.

وی ادامه داد: راننده در اظهاراتش مدعی شد از طریق آینه متوجه وجود دود در پشت اتوبوس شده که بلافاصله آن را در کنار جاده متوقف و مسافران را پیاده کرده است.

جاشین فرمانده پلیس راه با اعلام اینکه به هیچ یک از مسافران آسیبی وارد نشد، گفت: به علت وسعت آتش‌سوزی، اتوبوس کاملا در آتش سوخت.

اسفندیاری در مورد علت حادثه بیان کرد: وقوع این آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

کد مطلب 2318935

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