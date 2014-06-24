پرسپولیس مقابل متحد اردبیل به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس در دومین دیدار تدارکاتی خود در اردوی اردبیل، عصر امروز در ورزشگاه تختی اردبیل به مصاف تیم متحد این شهر رفت که با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یافتند.
پرسپولیسیها در نیمه اول با ترکیب؛ مکانی، نورمحمدی، نوری، علی عسگری، کفشگری، اسماعیلزاده، صادقیان، دغاغله، عباسزاده، ابرهیمزاده و صبوری به مصاف شاگردان مهدی دینورزاده رفتند. این دیدار دوستانه در نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یافت و در نیمه دوم نیز با ترکیب؛ دروازهبان تستی، میثم حسینی، علی عسگری، بنگر، نوری، کفشگری، عالیشاه، هادی نوروزی، مهدی طارمی، سید علی فاطمی و رضا علوی به میدان رفت.
تک گل بازی در دقیقه 85 توسط امید عالیشاه به ثمر رسید.
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