کلنگ احداث دو واحد آموزشی در شهرستان سراوان به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ایجاد و فراهم سازی بستر آموزش در نقاط محروم کلنگ احداث دو واحد آموزشی صبح پنجشنبه با حضور فرماندار، مسئولان اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و همچنین جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان سراوان بر زمین زده شد.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در این رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: مدرسه 12 کلاسه در روستای دزک از توابع شهرستان سراوان که به صورت مشارکتی کلنگ آن بر زمین خورد در زیر بنایی به میزان 850 متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان احداث می شود.

غلامرضا راشکی اظهار داشت: در همین راستا توسط یکی از خیران منطقه با نام حاج محمد جنگی زهی کار احداث یک واحد 6 کلاسه به منظور برخورداری دانش آموزان این منطقه از فضای استاندارد آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از مشارکت و همراهی مردم منطقه سراوان در راستای احداث فضاهای آموزشی ابراز داشت: مشارکت خیران و مردم دور اندیش استان در امر مدرسه سازی در راستای توسعه استان و تربیت نیروهای بومی و متخصص اقدامی بسیار سازنده و تاثیر گذار است.

وی آغاز عملیات احداث یک واحد آموزشی شش کلاسه با اعتباری بالغ بر 9میلیارد ریال و زیربنای 550 متر مربع درروستای امامیه زابل و همچنین احداث دو باب مدرسه در روستای سورمیچ از توابع شهرستان نیکشهر و احداث یک واحد آموزشی شش کلاسه دربخش گوهرکوه از توابع شهرستان خاش را از جمله پروژه های آغاز شده در طی ماه گذشته در استان عنوان کرد.