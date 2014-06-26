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۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

با حضور مسئولان/

کلنگ احداث دو واحد آموزشی در شهرستان سراوان به زمین زده شد

کلنگ احداث دو واحد آموزشی در شهرستان سراوان به زمین زده شد

زاهدان-خبرگزاری مهر: کلنگ احداث 2 واحد آموزشی در شهرستان سراوان طی مراسمی با حضور مسئولان این شهرستان بر زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ایجاد و فراهم سازی بستر آموزش در نقاط محروم کلنگ احداث دو واحد آموزشی صبح پنجشنبه با حضور فرماندار، مسئولان اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و همچنین جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان سراوان بر زمین زده شد.

مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان در این رابطه در گفتگو با مهر اظهار داشت: مدرسه 12 کلاسه در روستای دزک از توابع شهرستان سراوان که به صورت مشارکتی کلنگ آن بر زمین خورد در زیر بنایی به میزان 850 متر مربع و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان احداث می شود.

غلامرضا راشکی اظهار داشت: در همین راستا توسط یکی از خیران منطقه با نام حاج محمد جنگی زهی کار احداث یک واحد 6 کلاسه به منظور برخورداری دانش آموزان این منطقه از فضای استاندارد آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی ضمن تشکر از مشارکت و همراهی مردم منطقه سراوان در راستای احداث فضاهای آموزشی ابراز داشت: مشارکت خیران و مردم دور اندیش استان در امر مدرسه سازی در راستای توسعه استان و تربیت نیروهای بومی و متخصص اقدامی بسیار سازنده و تاثیر گذار است.

وی آغاز عملیات احداث یک واحد آموزشی شش کلاسه با اعتباری بالغ بر 9میلیارد ریال و زیربنای 550 متر مربع درروستای امامیه زابل و همچنین احداث دو باب مدرسه در روستای سورمیچ  از توابع شهرستان نیکشهر و  احداث یک واحد آموزشی شش کلاسه دربخش گوهرکوه از توابع شهرستان خاش را از جمله پروژه های آغاز شده در طی ماه گذشته در استان عنوان کرد.

کد مطلب 2320128

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