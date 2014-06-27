6000 پرونده طی سه ماه اخیر در دادگستری گچساران مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: در سال 92 نیز 24 هزار 54 پرونده وارد سیستم قضایی گچساران شده و تعداد 24 هزار و 854 پرونده مختومه شده است.

دهقان تصریح کرد: با این آمار 800 پرونده از سال های گذشته در سال 92 مختومه شده که این نشان از پیشرفت 120 درصدی در حوزه رسیدگی به پرونده های قضایی است.

وی با بیان اینکه در سال 92 شش هزار و 433پرونده در هشت شعبه شورای حل اختلاف گچساران رسیدگی شد، اظهار داشت: تعداد شش هزارو 521 فقره پرونده نیز در این مدت مختومه شده است.

رئیس دادگستری شهرستان گچساران افزود: یکهزارو200 فقره از پرونده های شورای حل اختلاف نیز با صلح و سازش در سه ماهه نخست سال 93 به پایان رسیده است.

دهقان اظهارداشت: رشد منطقی تعداد پرونده ها در هرسال 15 درصد است که رشد تعداد پرونده ها در سه ماهه سال 93 حدود 5/5 درصد در گچساران بوده و رشد قابل قبولی است.

وی افزود: زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری گچساران در سه ماهه سال 93 به 57 روز رسیده که این میزان در سال 92 در حدود 89 روز بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان گچساران تعداد پرونده هایی که در سیستم دادگستری گچساران منجر به صدور رای نشده است را کمتر از یکهزار فقره پرونده عنوان کرد.

دهقان همچنین از بازگشت 43 هکتار از اراضی ملی و دولتی با احکام دستگاه قضایی به بیت المال خبرداد و افزود: با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال کلیه اقدامات لازم در جهت حفاظت از از اراضی ملی نهادهای دولتی با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی یادآور شد: از سال 78 تاکنون کلیه برنامه های دادگستری گچساران با استفاده از سیستم مدیریت قضایی(CMS) بدون حضور مردم به مراجع قضایی انجام می شود.

رئیس دادگسترس شهرستان گچساران تاکید کرد: پیشگیری از جرم بسیار با ارزش تر از مجازات مجرمان است و اقدامات پیشگیرانه وظایف کلیه دستگاه مرتبط با جامعه است.

دهقان افزود: همواره باید تلاش شود مجازات زندان به عنوان آخرین حربه در تنبیه مجرمان صورت گیرد و حکم زندان باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.

وی تصریح کرد: با اجرای سیاست های کلان ریاست قوه قضاییه تا حدودی جمعیت زندان ها کاهش پیدا کرده است اما در برخی از جرائم جکم زندان لازم است.

رئیس دادگستری شهرستان گچساران همچنین از افتتاح ساختمان جدید دادگستری شهرستان گچساران در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکی 97 درصد در آینده ای نزدیک خبرداد.