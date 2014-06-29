همدان زخم خورده پدیده شوم اعتیاد/ معضلی که حل آن عزم ملی می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تاریخچه استفاده از مواد مخدر در ایران و به طور اخص معروف‌ترین آن تریاک نشان می‌دهد تا قبل از قرن 19 این گیاه در ایران کاشت نمی‌شده، اما تعابیر پزشکان خارجی از خواص دارویی آن رویه کشت این چاقوی دولبه را در ایران گسترش می‌دهد و شاید این امر آغازی بر گرفتار شدن مردمان خاورمیانه در دام دیگری از استعمار باشد.

گرچه سالهای سال است تولید و کشت اولین ماده مخدر جهان به صورت عمومی ممنوع شده اما فرهنگ به جای مانده از مصرف این ماده مخدر از دوران صفویه و به خصوص قاجاریه،میراثی شوم را برای جامعه ایرانی در حال حاضر به جای گذاشته به طوریکه بر طبق آخرین آمار درکشور پنج میلیون معتاد در کشور وجود دارد که دو میلیون نفر آن‌ها دائم و سه میلیون نفر آنها به صورت تفننی مواد مخدر استفاده می‌کنند که هر روز شاهد افزایش بی رویه آن در سطح کشور نیز هستیم.

اما در حالی که در گذشته تولید مواد مخدر سنتی در افغانستان رواج داشت با ابتکار دیگری از سوی ظالمان جهان و دنیای امپریالبیسم در آزمایشگاه‌های اروپایی مواد مخدر بسیار خطرناکی در سطح وسیع و صنعتی در یک دهه اخیر تولید شده که این پدیده هزاران بار مخرب تر از استفاده از مواد مخدر سنتی است چرا که نه تنها جابجایی و مصرف آن ساده تر است بلکه اثرات توهم زایی در حد جنون را نیز به آن اضافه کرده‌اند و بشر را در این رویه به سوی پوچی و نابودی می‌کشانند.

افزایش 46 درصدی تولید مواد مخدر

سطح زیرکشت موادمخدر در افغانستان از 195 هزار هکتار در 11 سال قبل و با ورود نیروهای ناتو به این کشور به 219 هزار هکتار افزایش یافته و در این کشور نزدیک به پنج هزار و 500 تن انواع موادمخدر کشت می‌شود که نسبت به گذشته 46 درصد افزایش یافته است.

استان همدان نیز به عنوان یکی از گلوگاه‌های ترانزیتی کشور و از سوی دیگر گرفتار در مشکل بیکاری و یکی از زخم خوردگان این پدیده شوم در جامعه است و در همدان هم اکنون 38 کمپ ترک اعتیاد دارای مجوز فعالیت می‌کنند و چهار کمپ نیز در حال گرفتن مجوز هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان در این خصوص گفت: برخی در مراکز درمانی مشغول به ترک هستند و در مراکز دی ای سی که به آسیب‌های ناشی از استفاده از مواد مخدر می‌پردازند بیماریان ایدزی و هپاتیتی درمان می‌شوند.

محمد ابراهیم الهی تبار ادامه داد: مراکز شکل گرفته پراکندگی خوبی در سطح استان دارند و در عرصه مبارزه با مواد مخدر حضور کمپ های ترک اعتیاد نیز در این بخش تاثیر گذار است.

وی با تاکید براینکه در حوزه باز آموزی معتادان و نگهداری آنان پس از ترک، تشکل و ساختارهای خوبی در سطح استان همدان شکل گرفته است، اذعان داشت: با این امر می‌توان پس از ترک آنان را با آموزش مهارت وارد بازار کار کرد.

معاون سیاسی وامنیتی استانداری همدان اذعان داشت: این امر باعث می‌شود دوباره معتادان به دامان مواد مخدر باز نگردد.

عزم ملی در مبارزه با مواد مخدر متجلی شود

وی ادامه: مصادیق عزم ملی در مبارزه با بحران و در مبارزه با مواد مخدر می‌تواند متجلی شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندارهمدان بیان داشت: قوی‌ترین پلیس‌های دنیا نیز نمی‌توانند بیش از 10 درصد از مواد مخدر ورودی به کشور خود را کشف کنند اما اکنون شاهد هستیم که پلیس ایران 11 درصد از کشفیات مخدر جهان را به خود اختصاص داده است.

الهی تبار با اشاره به حیله‌های دشمنان برای آلوده کردن جوانان ایرانی به مواد مخدر از راه‌های گوناگون افزود: باید همه حرکت کنند و محوری‌ترین بخش در این زمینه خانواده است و به جوانان خود باید قدرت نه گفتن را یاد بدهیم تا در برابر تهدیدات جامعه با شناخت واکنش مهم را داشته باشد.

وی عنوان کرد: امروزه مهارت‌هایی که جوانان باید داشته باشند در کنار مهارت گفتن نه در مسائل مختلف، مهارت دوستیابی است که این امور نیز نیازمند آموزش به خانواده‌ها است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه خانواده باید در برابر مواد مخدر واکسینه شود، گفت: مواد مخدر در تمام جهان شبکه هوشمند مخوفی دارد و اگر دنبال توفیق هستیم باید مقابله هوشمند و فعالی داشته باشیم.

الهی تبار ادامه داد: موثرترین روش در مقابله با این شبکه هوشمند خانواده‌ها هستند،خانوادها باید نگران فرزندان خود باشند اما اکنون 55 درصد والدین پس از پنج سال از اعتیاد فرزندان متوجه موضوع می‌شوند که این زمان شروع درمان، را سخت می‌کند.

وی با اشاره به لزوم آموزش و برنامه‌های پیشگیری برای دانش آموزان و دانشجویان، اظهار داشت: رسانه‌ها در این بخش نقش موثری دارند و باید تهدیدات به نسل‌های جامعه آموزش داده شود و با این روش شبکه ای هوشمند و فعال در مقابل مواد مخدر داریم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: در استان همدان به نسبت کل کشور میانگین کمتری معتاد وجود دارد.

شناسایی ۷۶ نقطه آلوده به مواد مخدر در همدان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی همدان نیز از شناسایی ۷۶ نقطه آلوده به مواد مخدر در سطح استان همدان خبر داد که نیاز به پاکسازی دارند.

هادی قزوینه در گفتگو با مهر با تاکید برلزوم شناسایی و پاکسازی نقاط آلوده به تهیه و توزیع مواد مخدر اظهار داشت: 76 نقطه آلوده به مواد مخدر در استان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در بین مصرف کنندگان مواد مخدربیشتر مصرف مواد سنتی رایج است و بعد از آن مواد نیمه صنعتی هروئین و شیشه رواج دارد و متأسفانه مصرف روانگردان ها در جوانان شیوع پیدا کرده که اختلالات روانی در شخص ایجاد و آن‌ها را به سمت جنایات وحشتناک می‌کشاند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی همدان بیان داشت: در زمینه کشفیات مواد مخدر از نوع تریاک 278 درصد، هروئین یک هزار درصد، شیشه 136 درصد، حشیش 2 هزار و 500 درصد افزایش داشتیم .

قزوینه با بیان اینکه استان برای باندها و شبکه‌های تهیه و توزیع مواد مخدر ناامن شده است، اذعان داشت: امسال برخورد قاطع با تهیه و توزیع کنندگان در اولویت قرار دارد چرا که آن‌ها پیاده نظام باندهای مواد مخدر هستند که باید دستشان قطع شود.

افزایش 27 درصدی دستگیری معتادین

وی عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون 146 طرح پاکسازی در نقاط آلوده انجام شده است و در زمینه دستگیری‌ها نیز شاهد 27 درصد افزایش هستیم و بر این اساس زمان دسترسی به مواد مخدر نیز افزایش یافته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی همدان با بیان اینکه 60 درصد زندانیان در حوزه مواد مخدر فعال هستند، ادامه داد: 55 تا 65 درصد سرقت‌های خرد از جمله قطعات خودرو توسط افراد معتاد شکل می‌گیرد.

وی درباره میزان کشفیات مواد مخدر در 3 ماهه نخست امسال با رویکرد عملیات پیش دستانه گفت: در این مدت 27 باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 136 درصد افزایش انهدام باند انجام شده است.

قزوینه ای افزود: از ابتدای سال 93 تاکنون یک تن و 50 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که بیش‌ترین کشفیات در حوزه تریاک و حشیش بوده است.

وی گفت: جوانان نیز باید این اشتباه فاحش که با یک تجربه آلوده نمی‌شوند را از بین ببرند چرا که در بحث گرایش به مواد مخدر اوج لذت در تجربه نخست به شخص دست می‌دهد و هر چقدر که تعداد دفعات و میزان مصرف را افزایش دهند به آن اوج لذت دیگر نمی‌رسند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان نیز درباره آسیب‌های ناشی از مواد مخدر گفت: نرخ شیوع اعتیاد در کشور 2.6 درصد و در استان همدان 2.4 درصد که در این میان حدود 92 درصد معتادان را مردان و هشت درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

عبدالحسین مرادی با بیان اینکه یک میلیون و 350 معتاد در کشور وجود دارد، افزود: 71 درصد زندانیان کشور را معتادان تشکیل می‌دهند و 55 درصد از طلاق‌ها و 25 درصد از قتل در سطح جامعه از عوارض شوم مواد مخدر است و همچنین 60 درصد همسر آزاری‌ها و 30 درصد کودک آزاری‌ها ناشی از مصرف مواد مخدر است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همدان اذعان داشت: در قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فرد معتادی به دنبال درمان باشد بیمار تلقی می‌شود در غیر اینصورت مجرم شناخته می‌شود و به عنوان معتاد متهاجر و مجرم در اردوگاه بازپروری ماده 16 به صورت اجباری مورد درمان قرار می‌گیرد که متاسفانه تنها 35 درصد از آن‌ها بهبود می‌یابند و 65 درصد باقی مانده دوباره به این مراکز باز می‌گردند و مصرف مواد مخدر را ادامه می‌دهند.