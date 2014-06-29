برخورد پراید با کامیون در قم 3 کشته و زخمی داشت/ توقف پورشه با 210 کیلومتر سرعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اردشیر جمشیدی راد اظهار داشت: صبح امروز در کیلومتر 25 محور قم - جعفریه یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه کامیون کمپرسی که در مسیر مخالف در حرکت بود برخورد کرد که بر اثر آن دو نفر از سرنشینان خودرو پراید در دم فوت کردند.

به گفته رئیس پلیس راه استان، کشته شدگان سواری پراید، پدر و فرزند 4 ساله بوده که مادر نیز به علت شدت جراحات و حال وخیم وی، بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است.

وی در ادامه علت این حادثه را انحراف به چپ از خط وسط از سوی راننده سواری پراید اعلام کرد.

جمشیدی راد سپس این محور را از پر تصادف ترین و پر حادثه خیز ترین محورهای استان برشمرد و تصریح کرد: تردد بیش از حد خودروها در این جاده به علت کوتاهی مسیر بوده و دلیل عمده این حوادث کم عرض بودن و شلوغی مسیر است.

وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به شروع مسافرت‌ها در فصل تابستان و اینکه بیشتر حوادث جاده‌ای در این فصل رقم می‌خورد باید رانندگان از شرایط جسمی و روحی خوبی برخوردار باشند.

رئیس پلیس راه استان قم با بیان اینکه عجله و شتاب بی مورد در رانندگی همراه با افزایش خطرات است، تاکید کرد: رانندگان تنها به فکر زودتر رسیدن به مقصد نباشند، هر نقطه می تواند در سفر هم خاطره انگیز و هم مخاطره انگیز باشد.

خودروی پورشه با 210 کیلومتر سرعت در قم متوقف شد

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم از توقیف یک دستگاه سواری پورشه با سرعت 210 کیلومتر در قم خبر داد.

سرهنگ جمشیدی راد اظهار داشت: یک دستگاه سواری پورشه که با سرعت 210 کیلومتر در محور کاشان - قم در حرکت بود، توسط ماموران پلیس راه استان قم متوقف و روانه پارکینگ شد.

به گفته وی، با اعلام تخلف این خودرو توسط تیم کنترل نامحسوس پلیس راه راهور ناجا، بلافاصله ماموران پلیس راه استان خودرو مذکور را در عوارضی قم - کاشان متوقف کردند.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه راننده فاقد هرگونه مدارک خودرو و مدارک شناسایی بوده است، اعلام کرد: پلیس با افرادی که مرتکب تخلفات حادثه آفرین می‌شوند برابر قانون به شدت برخورد خواهد کرد.

