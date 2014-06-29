زندانی محکوم به اعدام در زاهدان از چوبه دار رهایی یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان محکوم به قصاص نفس در زاهدان با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و مشارکت جمعی از معتمدان و ریش سفیدان محلی از حکم اعدام و چوبه دار رهایی یافت.

رییس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان روز یک شنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در پی قتل عمدی فردی بر اثر ضربات چاقو و در 4 سال پیش پرونده ای در دادگاه کیفری استان سیستان و بلوچستان مورد رسیدگی قرار گرفت که منتج به صدور حکم اعدام شد.

محمدرضا طاهری بیان داشت: در همین راستا قاتل به موجب حکم مراجع قضایی گناهکار شناخته شد و با رای دادگاه به قصاص نفس توسط اولیای دم مقتول محکوم و دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور به تایید رسید.

وی گفت:در این راستا با تلاش مستمر اعضای شورای حل اختلاف شماره 23 زاهدان و جمعی از معتمدان و بزرگان و با موافقت دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رضایت اولیای دم پس از تشکیل نشست های متعدد جلب شد و خانواده مقتول با حضور در اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان رضایت خود را اعلام کردند.

وی ابراز داشت: تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان از ابتدای سال جاری تا کنون موجب جلب رضایت بسیاری از اولیای دو شده است و پیش از این نیز دو زندانی دیگر و محکوم به اعدام در شهر های هیرمند و زاهدان از چوبه دار رهایی یافتند.

وی استفاده و بهره گیری از پتانسیل سران طوایف و معتمدان را در این راستا بسیار مهم خواند و گفت: ریش سفیدان و سران طوایف در سیستان و بلوچستان از احترام خاصی در بین طوایف برخوردار هستند و تا کنون این ظرفیت به حل بسیاری از مشکلات و اختلافات کمک کرده است.