۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

گزارش سازمان بازرسی از تخلفات بنزینی/ 6.9 میلیون کارت بنزین ابطال شد

سازمان بازرسي كل كشور از ابطال بیش از 6 ميليون و 900 هزار فقره كارت هوشمند بنزین در طول یکسال گذشته تاکنون خبر داد و اعلام کرد: با ابطال این کارت‌ها با کاربری های مختلف حدود یکهزار و 300 میلیارد تومان صرفه‌جویی حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسي كل كشور با انتشار گزارشی، اعلام کرد: با استقرار هيأت بازرسي در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، روزانه بيش از 6 ميليون و 200 هزار ليتر مصرف بنزين يارانه‌اي كشور با كمترين تبعات منفي اجتماعي كاهش يافت كه در طول يكسال مي‌تواند از هدر رفت رقمي بيش از 13 هزار ميليارد ريال از منابع بيت‌المال جلوگيري شود.

از ديگر اقدامات هيأت بازرسي مي‌توان به ابطال برخي كارت‌هاي بنزين اشاره كرد. در اين خصوص حدود 6 ميليون و 900 هزار فقره كارت بنزين در كاربرهاي مختلف در سراسر كشور اصلاح يا ابطال شد.

سازمان بازرسي كل كشور اعلام کرده است: اين پرونده در مراجع قضايي در حال رسيدگي است.

