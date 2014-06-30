رویاهای مادرانه ای که در دام اعتیاد تباه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر متاسفانه بانوان درصد زیادی از آمار آلوده شدگان به مواد مخدر را به خود اختصاص داده اند و این امر از بی توجهی همسر، جهل و نادانی، فقر، دوستان ناباب و نبود اطلاعات کافی از ضررهای اعتیاد ناشی می شود.

بر اساس این امر، بی توجهی به احساسات بانوان باعث تخریب روحیه آنها می شود که هیچ چیزی در دنیا نمی تواند جایگزین آن شود، برخی از بانوان به علت کمبود محبت از سوی شوهر دچار بلای خانمان سوز اعتیاد می شوند که برگشت دوباره به کانون خانواده را برای آنها رویایی می کند.

هرگز به هر دعوتی بله نگویید

یکی از بهبود یافتگان اعتیاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت گرفتاری خود به دام اعتیاد گفت: با توجه به اینکه از دوران کودکی شاهد مصرف مواد اعضای خانواده ام بودم، دعوت همسرم برای مصرف مواد را بدون داشتن هیچ واهمه ای قبول کردم.

وی همچنین در ادامه با اشاره به وضعیت زندگی خود گفت: متاسفانه همسرم به علت نبود برنامه در زندگی مشترکمان تمام دارایی خود را برای خرید مواد مخدر از دست داده است.

این بهبود یافته اعتیاد افزود: حاصل زندگی مشترک بنده و همسرم دو فرزند دو ساله و هشت ساله به نام امیرعلی و امیرحسین است که خانواده ام از آنها مراقبت می کردند، اما همسرم فرزندانم را از خانواده ام گرفت و به بهزیستی تحویل داد.

باقرپور با اشاره به زمان اعتیاد خود گفت: حدود 21 روز است که اعتیاد خود را در کمپ بدون جایگزین ترک کرده ام.

وی خانواده را مهم ترین تکیه گاه خود دانست و افزود: خانواده بنده با وجود اینکه از آلودگی بنده به مواد مخدر اطلاع داشتند اما در هر زمان به عنوان تکیه گاهم بودند و از من برای ترک اعتیاد حمایت می کردند.

این بهبود یافته اعتیاد با اشاره به زمان مصرف مواد اعتیاد خود گفت: بنده حدود پنج سال بود که آلوده به مواد مخدر بودم که با اصرار خودم و با حمایت خانواده برای ترک اعتیاد به کمپ مراجعه کردم.

وی افزود: با حمایت خانواده برای ادامه زندگی یک منزلی را تهیه کرده ایم و قرار است پس از جدایی از همسرم فرزندانم را از بهزیستی به آغوش گرم خانواده بازگردانم.

باقرپور همچنین در ادمه به مهارت های خود نیز اشاره کرد و گفت: بنده در زمینه های آرایشگری، ورنی بافی، قالی بافی، آشپزی، نازک دوزی، کمک های اولیه و کارت مهارت در رشته صنایع دستی و همچنین کارت مهارت اخلاقی نیز دارم.

وی افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر در کمپ ترک اعتیاد زندگی می کنم، در تولید صنایع دستی فعالیت می کنم.

از طریق والدین آلوده مواد مخدر شدم

یکی از بهبودیافته ها از دام اعتیاد نیز با اشاره به علت آلودگی خود به مواد مخدر گفت: بنده از طریق والدین حدود دو سال است که آلوده مواد مخدر شده ام که بیشترین مصرفم هروئین و شیشه بود.

آیسان خالدی بهبود یافته 15 ساله تبریزی ادامه داد: زمانیکه مواد مصرف می کردم توسط نیروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر دستگیر و به کمپ اعتیاد منتقل شدم.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه والدین بنده در داخل خانه مواد مصرف می کنند، هیچکسی آنها را برای ترک اعتیاد به کمپ ها نمی برد.

این بهبود یافته از دام اعتیاد تبریزی با اشاره به فعالیت ورزشی خود پس از بهبودیافتگی گفت: حدود دو ماه است که بعد از ترک مصرف مخدر در رشته ورزشی شمشیر بازی فعالیت می کنم.

خالدی ادامه داد: در حال حاضر در کمپ ترک اعتیاد زندگی کرده و در بخش دفترداری کمپ فعالیت می کنم.

وی با اشاره به احساس خود بعد از ترک اعتیاد در کمپ گفت: ترک اعتیاد و پاکی جسم از مواد مخدر احساسی است که طعم زندگی و زنده بودن می دهد.

خالدی افزود: متاسفانه به علت اینکه دوستانم در منزل اقدام به مصرف مواد مخدر می کنند، هیچ ارگانی برای ترک اعتیاد آنها وارد عمل نمی شود.

وی به هم سن و سالان آلوده به مواد مخدر گفت: از تمام هم سن و سالانم که آلوده به مواد مخدر هستند خواستار مراجعه به کمپ و ترک اعتیادشان هستم.

قبل از آلوده شدن به مواد مخدر در رشته کاراته فعالیت می کردم

یکی از بهبودیافتگان از دام اعتیاد تبریزی با اشاره به علت آلودگی خود به مواد مخدر گفت: علت آلودگی بنده به مواد مخدر دوستان ناباب محیط بیرون بود.

آمنه اخگری ادامه داد: بنده حدود نه سال است که آلوده به مواد مخدر شده بودم و نزدیک سه ماه است که در کمپ ترک اعتیاد مصرف مواد را ترک کرده ام.

وی گفت: در خانواده ما برادرم و بنده آلوده به مواد مخدر شده ایم و خوشبختانه دیگر اعضای خانواده سالم و پاک هستند.

این بهبود یافته از دام اعتیاد تبریزی افزود: قبل از آلوده شدن به مواد مخدر در رشته ورزشی رزمی کاراته فعالیت می کردم.

اخگری با اشاره به علت های دیگر آلوده شدن به اعتیاد گفت: بنده برای فرار از مشکلات زندگی و رهایی از آنها مصرف مواد مخدر را آغاز کردم که متاسفانه مصرف مواد هیچ تاثیری در نابودی مشکلات زندگی شخص من نداشت و بیش تر از حل مشکلات تمام هستی ام را از دست دادم.

وی از جوانان به خصوص هم سن و سالان خود خواست تا هرگز برای فرار از مشکلات زندگی به سمت اعتیاد نروند، چرا که این امر باعث از بین رفتن تمام دارایی و لحظه های خوش زندگیشان می شود.

این بهبوده یافته از دام اعتیاد تبریزی ترک مصرف مواد مخدر را تولدی دوباره خواند و افزود: بعد از ترک اعتیاد احساس تولدی تازه پیدا کردم و اکنون احساس زنده بودن می کنم.

اخگری همچنین در ادامه گفت: در حال حاضر در کمپ ترک اعتیاد زندگی می کنم و در قسمت خیاطی و صنایع دستی فعالیت دارم؛ پاکی بدن از مواد مخدر لذتی تمام نشدنی است.

مواد مخدر را بهترین راه برای جبران کمبود محبت ها انتخاب کردم

یکی از بهبودیافتگان از دام اعتیاد تبریزی با اشاره به عوامل آلوده شدن خود به مواد مخدر خود گفت: به علت افت قند بدنم همیشه در عذاب بودم و به علت درد زیاد برادرم مصرف مواد مخدر را پیشنهاد کرد.

راحله پورجبار 32 ساله بهبود یافته از دام اعتیاد افزود: بیش از دو سال است که مواد مخدر مصرف می کنم و حدود 43 روز است که در کمپ ترک اعتیاد پاک شده ام.

وی ادامه داد: از شش ماه گذشته در کمپ اعتیاد خود را ترک کرده بودم، اما متاسفانه با مصرف یک بار دوباره آلوده مواد مخدر شدم.

این بهبود یافته از دام اعتیاد تبریزی با اشاره به نحوه آشنایی خود از کمپ ترک اعتیاد گفت: بنده با معرفی مادرم برای ترک اعتیاد خود به کمپ ترک اعتیاد مراجعه کردم.

پورجبار افزود: در حال حاضر در کمپ ترک اعتیاد زندگی می کنم و در بخش خیاطی و صنایع فعالیت می کنم. وی ادامه داد: متاهل و صاحب دو دختر 14 ساله و شش ساله هستم.

این بهبود یافته از دام اعتیاد تبریزی با اشاره به علت دیگر آلوده شدن خود به مواد مخدر گفت: به علت کمبود محبت در خانواده و بی مهری همسرم نسبت به من، مواد مخدر را بهترین راه برای جبران کمبودهایم انتخاب کردم.

پورجبار اضافه کرد: از زمانیکه آلوده مواد مخدر شدم تمام هستی ام را از دست دادم.

وی همچنین در ادامه گفت: در حال حاضر خانواده ام و همسرم برای بهبودی بنده تلاش می کنند و اکنون نیز خانواده ام از فرزندانم نگهداری می کنند.

این بهبود یافته از دام اعتیاد تبریزی از بانوان متاهل خواست تا محبت را تنها در کانون خانواده جستجو کنند، حتی اگر محبت به اندازه اندک هم باشد قانع شوند و هرگز به بیراهه نروند و تمام انرژی خود را در راه تربیت فرزندان خود قرار دهند.

پورجبار ادامه داد: بانوان معتاد هر چه قدر زودتر از دام اعتیاد رهایی یابند به نفع خودشان است، چرا که پاکی بدن از مواد مخدر لذتی تمام نشدنی است.

وی با اشاره به احساس خود پس از رهایی از دام اعتیاد گفت: پس از ترک اعتیاد در کمپ خود را قدرتمندترین فرد دنیا می دانم.

پورجبار اضافه کرد: قبل از اعتیاد در رشته ورزشی رزمی تکواندو فعالیت می کردم و مربی شنا بودم که متاسفانه با عوارض مواد مخدر که در بدنم مشاهده کردم از خجالتی نتوانستم مربیگری خودم را ادامه دهم.

در حال حاضر برخی از افراد به علت جهل، برای رسیدن به قدرت بیشتر و رهایی از مشکلات زندگی آلوده به مواد مخدر می شوند که پس از افتادن به دام اعتیاد نه تنها به هیچ قدرتی نمی رسند بلکه تمام هستی خود را از دست می دهند، ضروری است که متولیان امر ضررهای اعتیاد را برای اقشار مختلف مردم به خصوص به نوجوانان و جوانان بازگو کنند.

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گزارش از زهرا ناصران