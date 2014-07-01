به گزارش خبرنگار مهر، کاترین اپلگیت نویسنده این کتاب، در سال 1956 در آمریکا متولد شده است. آثار این نویسنده کودک و نوجوان بارها مورد تقدیر قرار گرفته و تاکنون 35 میلیون نسخه از کتاب‌های مجموعه Animorphs که با همراهی همسرش نوشته، در جهان منتشر شده است.

رمان «ایوان منحصر به فرد» درباره گوریل آرامی است که به ندرت از چیزی ناراحت می‌شود. او در یک مرکز تفریحی بازی‌های ویدیوئی زندگی می‌کند. ایوان خاطره‌ای از گذشته‌اش ندارد و در حال زندگی می‌کند. او عاشق نقاشی کشیدن است و به چیزی جز هنر فکر نمی‌کند. زندگی ایوان به همین روال طی می‌شود تا این که روبی،‌ یک بچه فیل، وارد داستان می‌شود و ایوان می‌تواند زندگی را از دریچه چشم‌های روبی ببیند. ورود روبی به قصه، به معنی شروع تغییر است؛ تغییر برای زندگی بهتر.

ایوان گوریلی است که در کودکی از کنگو محل تولدش در آفریقا به آمریکا آورده شده است. خواهر دوقلوی ایوان در مسیر این سفر می‌میرد و ایوان، 27 سال تنها در یک قفس زندگی می‌کند. ایوان کودکی‌اش را در یک خانه میان آدم‌ها می‌گذراند. اما وقتی بزرگ و کنترل‌نشدنی می‌شود، به جایی شبیه سیرک منتقل می‌شود. خانم اپلگیت درباره داستان کتاب «ایوان منحصر به فرد» گفته این داستان را براساس زندگی واقعی یک میمون نوشته است.

«ایوان منحصر به فرد» به عنوان صد و سی و چهارمین کتاب از مجموعه «رمان نوجوان» انتشارات افق به چاپ رسیده است و کیوان عبیدی آشتیانی مترجمش، آن را به تمام انسان‌هایی که خودشان را مالک مطلق زمین نمی‌دانند، دخترش و گوریلی به نام ایوان تقدیم کرده است.

در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:

توی قفسم دراز می‌کشم. باب روی شکمم می‌خوابد. هر دو جولیا را تماشا می‌کنیم که مشق‌هاش را می‌نویسد. به نظر نمی‌آید این کار را دوست داشته باشد، چون بیشتر از همیشه آه می‌کشد. دوباره، برای بار صدم، شاید هم هزارم، به تکه‌ی گمشده در نقاشی‌ام فکر می‌کنم. و برای بار صدم، شاید هم هزارم، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسم.

جورج با جاروش از کنارمان رد می‌شود. جولیا می‌گوید: «بابا، می‌شود یک چیزی بپرسم؟» جورج جمله‌ی او را تصحیح می‌کند: «ممکن است؟ درستش این است، حالا بپرس.» جولیا نگاهی به کاغذش می‌اندازد: «چه فرقی هست بین ناظم و نظام؟» جورج لبخندی می‌زند و می‌گوید: «اولی یعنی کسی که توی مدرسه مواظب رفتار بچه‌هاست مثل خانم گارسیا. دومی یک جور عقیده است و غلط یا درست بودن یک کار را نشان می‌دهد؛ مثلا طبق نظامی که من بهش اعتقاد دارم، اجازه ندارم به جای دخترم مشق‌هاش را بنویسم.»

جولیا ناله‌ای می‌کند: «من می‌خواهم وقتی بزرگ شدم هنرمند بشوم، پس چه فرقی می‌کند ناظم و نظام را غلط بنویسم؟» جورج می‌خندد و به راهش ادامه می‌دهد...

این کتاب با 248 صفحه مصور، شمارگان 2 هزار و 200 نسخه و قیمت 10 هزار تومان منتشر شده است.