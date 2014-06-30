اجرای طرح "با قرآن در رمضان" در روستاهای قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین هماندیشی برنامههای قرآنی مناطق روستایی در ماه مبارک رمضان و فصل تابستان، با حضور روحانیون مستقر، بخشداران و دهیاران روستاهای استان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.
حجتالاسلام سید جواد عظیمی مسئول دارالقرآن الکریم قم در این هماندیشی با اشاره به سابقه خوب اجرای طرحهای قرآنی در روستاهای استان اظهار کرد: در سال گذشته، با توجه به تفاهم نامهای که با اداره کل امور روستایی استانداری بسته شد، طرح قرآنی «با قرآن در رمضان» توسط روحانیون مستقر و دهیاران روستاها اجرا شد.
به گفته مسئول دارالقرآن الکریم قم، این طرح جایگاه خودش را پیدا کرده و به عنوان یکی از طرحهای موفق مطرح و الگویی برای برخی استانهای کشور شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح به دو مقوله آموزش و برگزاری مسابقات توجه شده، زمان اجرای آن را از 8 تیر تا 28 مرداد اعلام کرد و افزود: طرح قرآنی «با قرآن در رمضان» در روستاهایی که دارای روحانی مستقر یا روحانی طرح هجرت است اجرا میشود.
حجتالاسلام عظیمی گفت: بخش آموزش این طرح شامل آموزش روخوانی و روانخوانی، تجوید، حفظ و مفاهیم است که در سه رده زیر 13 سال، 13 تا 16 سال و بالای 16 سال برنامه ریزی شده است.
وی در مورد بخش مسابقات این طرح اظهار کرد: مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم مربوط به مخاطبان زیر 13 سال از سوره مبارکه تین تا آخر قرآن کریم، 13 تا 16 سال جزء آخر قرآن و بالای 16 سال در رشته قرائت شامل کل قرآن کریم و حفظ و مفاهیم شامل سورههای مبارکه لقمان و حجرات است.
مسئول دارالقرآن الکریم قم با اشاره به دلیل انتخاب سورههای لقمان و حجرات برای گروه سنی بالای 16 سال گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، این سورهها در زمینه فرهنگ نکات قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه مسابقات این طرح در سه مرحله برگزار میشود اظهار کرد: مرحله اول این مسابقات مرحله مقدماتی است که توسط استادان و مربیان در روستاها برگزار میشود و در هر رشته تا سه نفر به مرحله دوم که مرحله مسابقات شهری است معرفی میشوند.
وی ادامه داد: در مرحله مسابقات شهری هم از هر رشته تا سه نفر از برترینها به مرحله سوم که مسابقات استانی است معرفی میشوند و در نهایت رقابتهای استانی با حضور ممتازان بخشهای استان برگزار خواهد شد.
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