تامین نشدن مواد اولیه کارخانه های فولاد را دچار مشکل خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آقاجانی بیان داشت: اکنون بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری و ایجاد کارخانه فولادی است، به همین دلیل در استان هرمزگان همه بسترها فراهم است و بایستی سرمایه‌گذاران را تشویق کنیم تا در طرح‌های صنعتی این استان مشارکت کنند.

وی در خصوص وضعیت فعلی بازار فولاد گفت: در حال حاضر رکود شدیدی بازار این محصولات را فراگرفته اما راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی می‌تواند کمک بزرگی برای این بازار باشد.

آقاجانی گفت: مهم‌ترین کمکی که در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود فولادسازها برای پیشرفت این صنعت می‌توانند انجام دهند این است که ابتدا نیازها را بررسی کرده و خلاءهای موجود را با در نظر گرفتن توان خود رفع کنند، در مرحله بعدی هم انرژی و وقت خود را صرف تولید محصولاتی کنند که نیازشان در بازار بیشتر از سایر محصولات احساس می‌شود، همچنین برخی از نیازهای داخلی برای تامین مواد اولیه را از طریق واردات رفع کنند.

وی در ادامه در مورد افزایش میزان صادرات افزود: در بحث صادرات امیدوار هستیم بتوانیم تا پایان سال جاری با اجرای مصوبات در بخش تولید شمش تختال، در عرصه بین‌المللی موفقیت‌های زیادی را کسب کنیم تا جایی که صنایع پایین دستی نیز فرصت پیشرفت پیدا کنند.

آقاجانی در ادامه بیان داشت: استان هرمزگان به جهت دارا بودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان جزء معدود استان‌های کشور است که ظرفیت‌های بالقوه‌ای در بخش‌های مختلف از جمله بخش صنعتی دارا است، چرا که حضور در مهم‌ترین نقطه راهبردی جهان و دسترسی به آب‌های آزاد، وجود منابع عظیم انرژی نفت و گاز و پالایشگاه و همجواری استان هرمزگان با مهم‌ترین معادن سنگ آهن از جمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان افزود: توصیه ما به کسانی که می‌خواهند در این صنعت سرمایه‌گذاری کنند این است که در حال حاضر زمینه‌های فراوانی برای تکمیل زنجیره فولاد در کشور وجود دارد که دارای ظرفیت خالی است که به سرمایه‌گذاری نیاز دارد بنابراین بهتر است با در نظر گرفتن تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از این صنعت گام بردارند.

وی گفت: برنامه آتی فولاد هرمزگان افزایش دو مرحله ای ظرفیت تولید شرکت از ۱٫۵ میلیون تن اسلب به ۲ میلیون تن و سپس به ۳ میلیون تن در سال‌های آینده است و در مرحله نهایی شرکت تکمیل پروژه تولید نورد را در دستور کار خود دارد.

مواد مخدر ريشه آسيب‌هاي اجتماعي است

فرماندهي نیروی انتظامي ويژه كيش در كارگاه آسيب شناسي اعتياد ويژه مديران و مربيان مهدهاي كودك در مناطق مختلف جزيره كيش مواد مخدر را ريشه اصلی آسيب‌هاي اجتماعي دانست.

به همت معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي ويژه كيش و شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر كيش، كارگاه آسيب شناسي اعتياد ويژه مديران و مربيان مهدهاي كودك درمناطق مختلف جزيره كيش در سالن آمفي تئاتر مرکز توسعه سلامت كيش برگزار شد.

ستوان سيدمرتضي اولادعلي در اين كارگاه به آسيب هاي ناشي از مصرف موادمخدر و همچنين معضل اعتياد پرداخت و طی سخناني گفت:مشکل اعتياد و مواد مخدر به يک مشکل فراگير در سطح جامعه تبديل شده و بخشي از جامعه را درگير اين معضل اجتماعي کرده است.

وي با اشاره به تعداد 200 ميليون مصرف کننده مواد مخدر در جهان افزود: سهم ايران بيش از يک درصد از اين ميزان است يعني جمعيتي بالغ بر يك ميليون و 300 هزار نفر از مردم کشورمان درگير اين معضل اجتماعی هستند.

ستوان اولادعلي از اعتياد و طلاق به عنوان دو آسيب اجتماعي مهم در کشورمان ياد کرد و افزود: گسترش اين دو پديده اجتماعي خيلي از پيامدها را براي مردم و مبتلايان به همراه خواهد داشت.

وي برخي نابساماني هاي اجتماعي، اختلافات خانوادگي و در دسترس بودن مواد مخدر را از دلايل مهم گرايش به استفاده از مواد مخدر دانست و افزود: آموزش عمومي و پيشگيري از اعتياد مهمترين راهکار براي درمان اين پديده است که بايد به عنوان يک فرهنگ در جامعه همگاني و گسترش یابد.

وی در پايان شناساندن آسيب هاي اجتماعي ناشي از اعتياد را از اهداف برگزاري اين كارگاه آموزشي دانست و اظهار داشت: برنامه ريزي براي افزايش سطح آگاهي مردم در کاهش اين پديده اجتماعي بسیار مهم و موثر خواهد بود.