مواد اولیه و تامین انرژی موانع توسعه فولاد هرمزگان است

<p> به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سبحاني صبح شنبه در ديدار با استاندار هرمزگان که در سالن جلسات استانداری انجام شد، بیان داشت: فولاد هرمزگان در سال گذشته علي رغم موانعي كه بر سر راه توليد داشت به همت كاركنان خود وضعيت خوبي را پشت سر گذاشت كه انتظار ميرود حمايت ها از اين صنعت مهم كه توسعه اقتصادي استان و كشور را به دنبال دارد بيش از پيش ادامه داشته باشد.</p> <p> وي افزود: فولاد هرمزگان در دستيابي به ظرفيت اسمي پيش بيني مي شود با مشكلاتي نظير كمبود مواد اوليه ، برق ، و گاز مواجه شود كه در سال گذشته با مشكل گاز ودر سال جاري با محدوديت زودهنگام برق روبرو شده است.</p> <p> وي با اشاره به اينكه شبكه برق كشوربايد توسعه يابد گفت: توسعه شبكه برق كشور ارتباط مستقيمي با رشد اقتصادي دارد زیرا اگركارخانه به دليل كمبود برق كوره استارت نخورد كارخانه فولاد با ضرر مواجه مي شود و دهها صنايع پايين دستي به مشكل بر مي خورند كه حمايت هاي استاندار و مسئولان در اين خصوص جهت رفع مشكل را مي طلبد.</p> <p> سبحاني اظهارداشت: رياست جمهوري در سفر استاني به هرمزگان برنامه توليد 10 ميليون تن فولاد را براي استان اعلام كرد كه فولاد هرمزگان متعهد شده بخشي از اين توليد را با برنامه هاي خود عملياتي كند كه در همين راستا در بحث توسعه كارخانه با محدويت زمين مواجه است و در جانمايي كارخانه موانعي وجود دارد و همچنين به جهت استفاده از منابع انرژي بايستي خط توليد پيوسته و در يك محدوده معين و نزديك بهم احداث شود.</p> <p> وي بيان داشت: با توجه به شرايط ويژه اي كه هرمزگان دارد براي توسعه استان هيچ چيز به جز كاخانه فولاد نمي تواند موتور توسعه خوبي براي استان باشد.</p> <p> رئيس هيئت مديره شركت فولاد هرمزگان گفت: بندرعباس به دليل وجود منابع خدادادي كه دارد، بهترين منطقه براي توليد فولاد در كشور است كه فولاد مباركه اصفهان به دليل محدوديت منابع آبي امكان توسعه ندارد بنابراين طرح هاي توسعه اي خود را در فولاد هرمزگان و بندرعباس اجرا مي كند.</p> <p> دكتر سبحاني با اشاره به ضرورت تامين مواد اوليه به عنوان خوراك كارخانه هاي فولادي اعلام كرد: ساخت كارخانه گندله سازي و تامين معدن براي كارخانه هاي فولادي ضروري است كه تا يك ماه آينده قرارداد ساخت كارخانه گندله فولاد هرمزگان منعقد خواهد شد.</p> <p> در اين ديدار مرتضي آقاجاني مديرعامل فولاد هرمزگان ،حمايت هاي استاندار هرمزگان را قابل تقدير دانست و گفت: دكتر جادري از تمام مشكلات و موانع فولاد هرمزگان با تمام جزئيات آن آشنايي دارد و به همين جهت همواره از صنعت فولاد حمايت داشته است.</p> <p> وي افزود : براي تامين برق و توسعه طرح هاي فولادي در استان بايستي نيروگاه ايجاد شود كه اگر طي 2 تا 3 سال آينده نيروگاه ايجاد نشود براي تامين برق كارخانه هاي فولادي فعلي نيز با مشكل روبرو ميگردند و در حال حاضر با ظرفيت فعلي محدويت برق وجود دارد كه اميد است در دولت تدبير و اميد با تدابير استاندار استان اين مشكلات مرتفع گردد.</p> <p> استاندار هرمزگان در اين جلسه با بيان اينكه طي هفته جاري درجلسه مشتركي كه با هيئت دولت دارد اهميت موضوع را منتقل كرده و در جهت رفع مشكلات صنايع استان را پيگيري خواهد کرد و همچنين در جهت رفع موانع و مشكلات صنايع استان موضوع را با رياست جمهور نيز در ميان خواهيم گذاشت.</p> <p> در اين ديدار دكتر جادري ضمن ابراز خرسندي از پيشرفت هاي سريع شركت فولاد هرمزگان و عملكرد خوب مديريت و كاركنان آن اعلام رضايت کرد.</p>

