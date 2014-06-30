هدف نهایی آمریکا از تجهیز داعش تجزیه عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری صبح دوشنبه در جمع مدیران شهرستان شیروان با اشاره به تحرکات سیاست خارجی کشور و وعده های دولت آمریکا برای بهبود روابط با ایران، اظهار داشت: چگونه برخی از افراد در د اخل کشور به وعده های شیطان بزرگ دلخوش می کنند و فریب لبخندهای دشمن را می خورند در حالی که محراب های مساجد ما هنوز به خون شهیدانی چون آیت الله صدوقی رنگین و خلیج فارس از خون شهدای دوازدهم تیر ماه سال 67( شهدای هواپیمای مسافربری که توسط آمریکا سرنگون شد) مواج است.

وی اضافه کرد: جانبازان شیمیایی کشور که توسط سلاح های شیمایی اهدایی آمریکا به عراق بعثی در سردشت و دیگر مناطق دچار آسیب شدند و اکنون یکی پس از دیگری پس از تحمل سال ها رنج و سختی به شهادت می رسند؛ همه و همه نشان از جنایت های دولت آمریکا در حق ملت مظلوم ایران دارند.

حجت الاسلام کوثری اظهار داشت: با در نظر گرفتن این موارد باید هوشیار باشیم چرا که نه خط نفاق عوض شده و نه آمریکا دست از شیطنت خود برداشته است؛ بنابراین نباید به وعده های رنگین و شعارهای فریبنده این دولت جنایتکار خوشبین باشیم.

وی با اشاره به اقدامات اخیر دولت آمریکا برای حضور دوباره در عراق و تداوم جنایت ها و استعمارگری های خود در منطقه خاورمیانه، افزود: آمریکا با مسلح کردن گروه تروریستی داعش قصد تجزیه کشور عراق و حضور جنایت کارانه در منطقه را دارد.

حجت الاسلام کوثری یکی دیگر از اهداف تجهیز گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی شام و عراق(داعش) در منطقه از سوی آمریکا را ضربه زدن به خط مقاومت دانست و گفت: آمریکا هیچ گاه صلاح امت اسلام و کشورهای اسلامی را نخواسته و نمی خواهد.

وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 نیز اظهار داشت: عدم تمکین آمریکا در مذاکرات هسته ای باج خواهی و فزون طلبی است و مذاکره کنندگان ایران و دستگاه دیپلماسی باید با نپذیرفتن هیچ حرف زوری برای همیشه این خیال های باطل را از سر آمریکا و هم پیمانان این کشور بیرون آورند.