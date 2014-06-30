رئیس جمهور اروگوئه: فیفا فاشیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم ملی فوتبال اروگوئه در بازی با ایتالیا اقدام به گاز کرفتن مدافع تیم حریف، "جورجیو کیه‎لینی"، کرد که این امر محرومیتی چهارماهه از سوی کمیته انضباطی فیفا برای این بازیکن در برداشت.

در تازه ترین ویدئویی که از "پپه موییکا" بر روی یوتیوب قرار گرفته است، رئیس جمهور اروگوئه مقامات فیفا را به دلیل محرومیتی که برای "لوییس سوارز" در نظر گرفته‎اند را "مشتی حرامزاده" خوانده است.

وی که با یک روزنامه نگار صحبت می‌کرد بلافاصله پس از گفتن این جمله دستان خود را به علامت اینکه از آنچه گفته شوکه شده، بر روی دهان خود می‌گذارد. روزنامه نگار از وی می‌پرسد آیا حق انتشار این ویدئو را دارد؟ رئیس جمهور اروگوئه هم در پاسخ می‌گوید: البته. آن را منتشر کن.

رئیس جمهور اروگوئه گفته بود که مقامات فیفا حق داشتند سوارز را جریمه کنند اما این محرومیت، فاشیستی است.