تدوين برنامه الگوي كشت متناسب با اقليم استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور در جلسه‌ي تهيه وتدوين برنامه الگوي كشت استان افزود: عوامل انساني،‌ فني و استراتژيك در الگوي كشت در ايران از اهميت برخوردار است.



وي كاهش مصرف آب،‌ حداكثر شدن منافع اقتصادي، ‌حداقل شدن ريسك درآمدي و كاهش اثرات زيست محيطي را از جمله اهداف و خروجي هاي تدوين الگوي كشت بيان کرد.



استاندار اصفهان با اشاره به اينكه اقليم،‌آب، ‌خاك، اراضي و ساير عوامل توليد و عوامل اقتصادي و اجتماعي از فاكتورهاي مؤثر در طراحي الگوي كشت مناسب است، اذعان داشت: تدوين الگوي كشت فعاليت علمي و آكادميك خوبي است كه نتايج پرباري براي استان به همراه خواهد داشت.



وي تصريح كرد: الگوي كشت بايد بر اساس اولويت بندي در توليد و خروجي ها و همچنين بر اساس مناطق بحراني اجرا و تدوين شود و اولين منطقه مورد بررسي منطقه شرق اصفهان باشد.



استاندار اصفهان خاطر نشان كرد: با وجود اينكه كشاورزان فرهنگ و شيوه آبياري خود را دارند ولي در صورت وجود برنامه كشت مشخص و مدون، مي توان با كشاورزان وارد مذاكره شد.



وي اظهار كرد: گرچه در آمايش سرزمين، كشاورزي به دليل عدم وجود آب و منابع كافي محور توسعه نيست، ولي مفهوم اين موضوع با توسعه بخش كشاورزي منافاتي ندارد.



رسول زرگرپور با تأكيد بر اينكه توسعه بخش كشاورزي بايد در برنامه قرار گيرد، اظهار داشت: با توجه به محدوديت ها محور توسعه استان به سمت خدمات سوق پيدا كرده ولي با اين وجود بخش كشاورزي بايد توسعه مربوط به خود را داشته باشد.



وي با خرسندي از اقدامات انجام شده در تدوين الگوي كشت متناسب با اقليم و شرايط استان اصفهان اظهار اميدواري کرد اصفهان اولين استاني باشد كه طرح در آن اجرايي شود.



استاندار اصفهان در پايان بار ديگر از وزير نيرو به خاطر تداوم برداشت هاي غيرمجاز در بالادست و عدم مقابله جدي با اين مسئله گلايه کرد. ‌