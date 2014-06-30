آغاز حمله زمینی ارتش پاکستان به مواضع طالبان/15 شبه نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش پاکستان از آغاز عملیات زمینی علیه مواضع طالبان در مناطق قبیله نشین ایالت وزیرستان شمالی خبر داد. بر این اساس در نخستین روز این عملیات که پس از حملات هوایی دو هفته اخیر ارتش به این مناطق آغاز شده است، 15 شبه نظامی کشته شدند.

همچنین در این درگیری ها سه نظامی ارتش مجروح شده اند. ارتش پاکستان اعلام کرد در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه نیروهای دولتی با خودروهای زرهی و تانک به سمت میرانشاه مرکز این ایالت به حرکت درآمده اند. در عملیات امروز چهار مخفیگاه طالبان منهدم شده و جستجوی خانه به خانه برای یافتن شبه نظامیان انجام گرفته است.

روز گذشته ارتش پاکستان اعلام کرد آخرین گروه از شبه نظامیان طالبان از شهرهای میرانشاه و میرعلی خارج شده اند. انتظار می رود عملیات زمینی ارتش در وزیرستان شمالی نیز همانند عملیات هوایی دست کم 2 هفته به طول انجامد.

گفتنی است عملیات نظامی در مناطق قبیله نشین پاکستان پس از حمله خونین شبه نظامیان به فرودگاه کراچی در دستور کار ارتش این کشور قرار گرفت، این حمله همچنین موجب توقف تلاش ها برای انجام مذاکرات صلح با شبه نظامیان از سوی دولت شد.

اسلام آباد به تازگی اعلام کرده عملیات ارتش در مناطق قبیله نشین که طی آن 61 موضع طالبان مورد حمله قرار گرفته به کشته شدن 376 شبه نظامی و 17 نظامی دولتی منجر شده است.