تلاوت تصويري استاد منشاوي براي اولين بار توسط راديو قرآن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاخره انتظارها و آرزوها براي علاقهمندان و قاريان حرفهاي قرآن كه تلاوتهاي استاد منشاوي را به عنوان يك الگو براي فعاليت خود در عرصه قرائت قرآن كريم قرار دادهاند، به سر آمد و راديو قرآن موفق شد با دستيابي به آرشيو تلاوت قرآن در تلويزيون مصر، اولين تلاوت تصويري استاد محمدصديق المنشاوي را منتشر كند.
اين نخستين بار است كه تلاوت قرآن از استاد منشاوي به صورت تصويري منتشر شده است و کلیه آثار پخش شده از این استاد پیش از این در قالب فایلهای صوتی بوده است.
اين تلاوت قرآن كه در سال 1966 ميلادي به صورت استوديويي و سياه و سفيد ضبط شده است، شامل آيات شماره 93 تا 99 سوره مباركه آل عمران ميباشد و مدت زمان آن حدود هشت دقيقه است.
استاد منشاوي در زمان ضبط اين تلاوت حدود 46 سال سن داشت و در سال 1969 در اثر بيماري درگذشت.
شبكه راديو قرآن ضمن بارگذاري فيلم اين تلاوت بي نظير بر روي سايت راديو قرآن به نشاني www.radioquran.ir آن را به همه دوستداران و قاريان قرآن كريم تقديم مي كند.
تلاوت قرآن كه توسط استاد محمدصديق المنشاوي به صورت تصويري در استوديو ضبط شده است، براي اولين بار از سوي راديو قرآن منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بالاخره انتظارها و آرزوها براي علاقهمندان و قاريان حرفهاي قرآن كه تلاوتهاي استاد منشاوي را به عنوان يك الگو براي فعاليت خود در عرصه قرائت قرآن كريم قرار دادهاند، به سر آمد و راديو قرآن موفق شد با دستيابي به آرشيو تلاوت قرآن در تلويزيون مصر، اولين تلاوت تصويري استاد محمدصديق المنشاوي را منتشر كند.
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