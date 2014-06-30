تلاوت تصويري استاد منشاوي براي اولين بار توسط راديو قرآن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بالاخره انتظارها و آرزوها براي علاقه‏مندان و قاريان حرفه‏اي قرآن كه تلاوت‏هاي استاد منشاوي را به عنوان يك الگو براي فعاليت خود در عرصه قرائت قرآن كريم قرار داده‏اند، به سر آمد و راديو قرآن موفق شد با دستيابي به آرشيو تلاوت قرآن در تلويزيون مصر، اولين تلاوت تصويري استاد محمدصديق المنشاوي را منتشر كند.



اين نخستين بار است كه تلاوت قرآن از استاد منشاوي به صورت تصويري منتشر شده است و کلیه آثار پخش شده از این استاد پیش از این در قالب فایل‏های صوتی بوده است.



اين تلاوت قرآن كه در سال 1966 ميلادي به صورت استوديويي و سياه و سفيد ضبط شده است، شامل آيات شماره 93 تا 99 سوره مباركه آل عمران مي‏باشد و مدت زمان آن حدود هشت دقيقه است.



استاد منشاوي در زمان ضبط اين تلاوت حدود 46 سال سن داشت و در سال 1969 در اثر بيماري درگذشت.



شبكه راديو قرآن ضمن بارگذاري فيلم اين تلاوت بي نظير بر روي سايت راديو قرآن به نشاني www.radioquran.ir آن را به همه دوست‏داران و قاريان قرآن كريم تقديم مي ‏كند.