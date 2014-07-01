صبر از مصادیق روزه داری مومنان است/ روزه ممارستی برای دستیابی به تقوا

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: تقوا بهمعنای خدامحوری و یاد خدا بودن در همه عرصههای زندگی است که دربردارنده دو بخش فردی و اجتماعی و در همه ابعاد اعم از سیاسی و اقتصادی است.
وی با بیان کارکردهای فردی روزهداری عنوان داشت: ماه مبارک رمضان و روزهداری در بعد فردی کارکردهای متعددی دارد و صبر از مصادیق و کارکردهای مهم روزه در این بعد است.
شریفی راد با بیان اینکه صبر به عنوان یک اصل و حقیقت زندگی، جلوهها و ظهورهای متفاوتی میتواند داشته باشد، اضافه کرد: ائمه اطهار(ع) صبر را به سه بخش صبر در برابر مصیبتها و سختیها، صبر از گناه و معصیتها و صبر در طاعت و بندگی خدا تقسیم کردهاند که یکی از شاخصههای مهم روزهداری تقویت روحیه صبر در انسان است.
کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان بیان داشت: انسانی که در طول سال آزاد بود و بدون هیچ قید و بندی غذا میخورد و آب مینوشید در ماه رمضان به سبب در پیش گرفتن صبر برای رضای خدا و با هدف انجام فرمان الهی با میل، اختیار و انگیزه همه این امیال را بر خود ممنوع میکند.
وی با بیان اینکه روزه ممارستی برای دستیابی به تقواست، ابراز داشت: از این رو از کارکردهای فردی روزه این است که ملکه تقوا که منشا همه ارزشها و هنجارهاست را در وجود انسان نهادینه میکند و مانع بزرگی در برابر همه آسیبهاست و انسان را مصون میکند.
شریفی راد اذعان داشت: روزه، تمرین نه گفتن به همه آن خواستههای نامعقولی است که باید به آنها پاسخ منفی داده شود و تمرین صبر، بردباری و استقامت در راه خدا و انجام وظیفه و تکلیف است.
کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان اظهار داشت: وقتی انسان اراده پیدا کند که از تمایلات نفسانی همچون خوردن و آشامیدن اجتناب کند در گام بالاتر میآموزد که از گناه نیز دوری کند و همه اعضا و جوارح در برابر گناه، روزه و تحت کنترل او هستند و از آنها در راه عبودیت خدا بهره میبرد.
شریفی راد عنوان داشت: همچنین اجرای طرح های شاخص قرآنی، اولویت نخست برنامه های ماه رمضان در تویسرکان است.
کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی شهرستان تویسرکان افزود: ماه رمضان ماه محبوب خدا، بهار خودسازی و نوسازی انسان ها و انس با خدا است.
