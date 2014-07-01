به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان جهان طي روزهای 17 تا 21 تیرماه در شهر پکس مجارستان برگزار خواهد شد كه اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

59 کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا

66 کیلوگرم: امین سوری

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد

75 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا

80 کیلوگرم: میلاد خسروی

85 کیلوگرم: یوسف قادریان

98 کیلوگرم: مهدی علیاری

130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی

مربیان: احد پازاج – سید حسین مرعشیان

كشتی آزاد:

57 کیلوگرم: یونس سرمستی

61 کیلوگرم: بهنام احسان پور

65 کیلوگرم: علی اصغر جبلی

70 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی

74 کیلوگرم: محمد مکتب دار

86 کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

98 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر

125 کیلوگرم: سید رضا موسوی

مربیان: امیر توکلیان- هادی حبیبی

ضمن اينكه فدراسیون جهانی کشتی(فيلا) از محمد ابراهیم امامی داور درجه یک بین المللی کشورمان نيز برای قضاوت در این رقابتها دعوت کرده است.

بر اين اساس برنامه این رقابتها نيز به شرح زیر است:

دوشنبه 7 تیرماه:

ساعت 17:30 تا 18: وزن کشی اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه 8 تیرماه:

ساعت 14 تا 20:30: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت 17:30 تا 18: وزن کشی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

چهارشنبه 9 تیرماه:

ساعت 14 تا 20: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد

پنج شنبه 10 تیرماه:

ساعت 17 تا 18:30: وزن کشی اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه 11 تیرماه:

ساعت 14 تا 20: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 59، 71، 80 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 17:30 تا 18: وزن کشی اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه 12 تیرماه:

ساعت 14 تا 20: مرحله مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان 66، 75، 85 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی

اختلاف ساعت ایران با مجارستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت 14 به وقت مجارستان 16:30 به وقت ایران است.