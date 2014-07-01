به گزارش خبرگزاری مهر،رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران، پس از ارائه گزارش شورایار منطقه 12 شهرداری تهران اظهار کرد: روزانه 3 تا 4 مورد آتش سوزی در این منطقه صورت می گیرد که ناشی از سیم کشی غیراستاندارد برق است.

وی با بیان اینکه چرخ های دستی در منطقه بازار تردد می کند نیز تهدید کننده سلامت عابران و کودکان اند، گفت: منطقه 12 به دلیل قدمتی که دارد جز مناطق میراث فرهنگی شهر محسوب می شود به همین دلیل اجازه ساخت و ساز بیش از 2 طبقه به ساکنان آن داده نمی شود در حالی که این ساختمان ها فرسوده اند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: به همین دلیل مالکان با تغییر کاربری در ساختمان آن را به انبار یا محلی برای اجتماع معتادان می کند از این رو لازم است در این مساله بازنگری جدی صورت گیرد.

حافظی همچنین به حضور برخی صنایع مزاحم و آلاینده در منطقه 12 نیز اشاره کرد و ادامه داد: قنات های متعددی در این منطقه وجود دارد که خطرناک هستند برای نمونه در خیابان مولوی شاهد فرونشست زمین به دلیل وجود قنات ها هستیم از این رو لازم است شهرداری تهران برای تامین امنیت راهکار خاصی اتخاذ کند.

وی همچنین در این جلسه درباره الزام شهرداری تهران به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین و مقرارات مرتبط با آن، گفت: این قانون تصویب و از سال 91 ابلاغ شده و شهرداری تهران یکی از دستگاه هایی است که باید آن را اجرا کند سوال اینجاست چرا با وجود ابلاغ قانونی شهرداری تهران این قانون را به درستی اجرایی نکرده است.

حافظی همچنین درباره نامگذاری خیایان ها و کوچه های شهر تهران به عناوین مختلف از جمله اسامی شهدا، صراحتا اعلام کرد: تصمیمات متناقضی در کمیته نامگذاری شورای شهر تهران برای نامگذاری ها صورت می گیرد که این تعارضات قابل قبول نیست.